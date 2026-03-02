英超｜曼聯反勝十人水晶宮升上第3　施斯高正選再有「士哥」

曼聯在卡域克（Michael Carrick）領軍下保持不敗，球隊主場迎戰水晶宮，雖然上半場4分鐘先失守，但在對手攻臣的麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）下半場阻止紅魔的入球機會而被逐，令曼聯得以2:1反勝水晶宮，並籍今周阿士東維拉失分，升上聯賽第3位。

卡域克第7場的領軍比賽，球隊之前6仗贏5場，僅1場失分。面對今季回落的水晶宮，在4分鐘就被水晶宮的拿確斯頂入領先。作客的水晶宮上半場有不俗表現，令曼聯確實地陷於苦戰。不過比賽的轉捩點在換邊後11分鐘出現，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）被拿確斯禁區內踢跌，球證在視像助理裁判（VAR）協助下，判罰12碼以及將拿確斯直接紅牌驅逐，紅魔由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀，曼聯追平1:1。在卡域克麾下，班捷文施斯高（Benjamin Sesko）今場首度正選上陣，他在65分鐘接應隊長般奴的傳中頂入，為紅魔反先，同時也是他5場比賽的第4個入球，曼聯亦以這入球，以2:1反勝水晶宮。由於周末（2月28日）的聯賽，阿士東維拉不敵狼隊，令曼聯追至與維拉同分，並以得失球較佳，升上聯賽的第3位。