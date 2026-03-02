英超｜曼聯反勝十人水晶宮升上第3　阿仙奴贏車路士續領先（更新）

曼聯在卡域克（Michael Carrick）領軍下保持不敗，球隊主場迎戰水晶宮，雖然上半場4分鐘先失守，但在對手攻臣的麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）下半場阻止紅魔的入球機會而被逐，令曼聯得以2:1反勝水晶宮，並籍今周阿士東維拉失分，升上聯賽第3位。至於榜首的阿仙奴在較後時間出戰，主場亦以2:1擊敗10人應戰的車路士。 卡域克第7場的領軍比賽，球隊之前6仗贏5場，僅1場失分。面對今季回落的水晶宮，在4分鐘就被水晶宮的拿確斯頂入領先。作客的水晶宮上半場有不俗表現，令曼聯確實地陷於苦戰。不過比賽的轉捩點在換邊後11分鐘出現，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）被拿確斯禁區內踢跌，球證在視像助理裁判（VAR）協助下，判罰12碼以及將拿確斯直接紅牌驅逐，紅魔由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀，曼聯追平1:1。在卡域克麾下，班捷文施斯高（Benjamin Sesko）今場首度正選上陣，他在65分鐘接應隊長般奴的傳中頂入，為紅魔反先，同時也是他5場比賽的第4個入球，曼聯亦以這入球，以2:1反勝水晶宮。由於周末（2月28日）的聯賽，阿士東維拉不敵狼隊，令曼聯追至與維拉同分，並以得失球較佳，升上聯賽的第3位。

卡域克就表示：「我真的很開心，這是一次考驗我們在半場落後的應變。這對我們是新的挑戰，我們在比賽開局不好，這需要稱讚水晶宮，隨著比賽的進行，我們逐漸進入狀態。下半場我們又加強了攻勢。在面對一支強悍的球隊主場早段落後，能反勝是很重要的事。這對我們是很大的進步，我對球員們應對這種情況的方式和反應非常滿意。」對於施斯高的表現，他指：「賓（施斯高）來這裡就是為了入球，而且他最近也確實有不少入球。他將會成為一位重要的球員，其實他現在已經是一位重要的球員了。隨著他的進步和提升，他的重要性還會越來越大。今天讓他正選上陣不是意外，而是一個自然的決定。阿密特（迪亞路，Amad Diallo）上場輪換之下。賓攻入了那球，這對他來說意義重大，他為我們攻入的入球都非常關鍵。那是一記精彩的頭槌。」

加利仔指卡域克有望留任 擔任天空電視台評述的前曼聯名將的加利尼維利（Gary Neville）在賽後指，卡域克有望取得來季曼聯的領隊工作：「我很驚訝對於米高（卡域克）在帶領他們從我們見到聖誕節時的困境中反彈。對阿仙奴及曼城的表現是難以置信的。我沒有預計有這種表現，我想沒有人會預計得到。我認為他們現時的走勢也震驚了所有人，甚至包括米高。米高可能沒意想到這在他的意料之內。米高一直就很聰明，一直是個個性很好的人，為人冷靜脾氣又好。他需要保持這表現到季尾，今日是很重要的，這些比賽很易功過。米高在這崗位上應該處於優勢，看看現在的事情，我認為他們有能夸取得歐聯資格。」

同日的比賽，榜首的阿仙奴先由威廉沙列巴（William Saliba）打開紀錄，不過軒卡派爾（Piero Hincapie）上半場補時的烏龍球，令作客的車路士追平1:1。換邊後，兵工廠由添巴（Jurrien Timber）為球隊再度領先，加上柏度尼圖（Pedro Neto）在70分鐘領第2面黃牌被逐，令作客的藍戰士要打少一個。然而藍戰士還有阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）等的攻門無功而還，最終阿仙奴險勝2:1，聯賽榜上以64分繼續領先，與次席曼城維持5分距離。 熱刺作客不敵富咸聯賽10場未贏過 至於杜陀（Igor Tudor）領軍的熱刺，繼續未能贏波，球隊作客以1:2不敵富咸，這支北倫敦球隊連同法蘭克（Thomas Frank）時代，已累計10場聯賽未嘗一勝，熱刺與降班區域的韋斯咸，仍只有4分。至於白禮頓主場2:1贏諾定咸森林，森林在今季3度易帥下，以27分排聯賽17，與韋斯咸僅差2分。

白禮頓對諾定咸森林精華