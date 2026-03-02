意甲｜費倫天拿「尼」料鬥攻

意甲3場不敗，繼續為護級奮戰的「紫百合」費倫天拿，收拾在歐戰「過山車」的心情後，周一晚作客鬥聯賽3連敗的烏甸尼斯；以兩軍守力同樣平平，「大」盤先捧。(球賽編號：FB4720；3月3日03:45開賽)

費倫天拿在歐協聯淘汰圈附加賽次回合佔地利，竟然在法定時間0比3不敵波蘭球隊積基朗尼亞，兩回合計踢成3比3；「紫百合」戰至加時連入兩球，總計贏5比4打入16強。不過費倫天拿該仗先盡收主力，教練雲路尼下半場調入門將迪基亞、翼鋒文諾索羅門、中場尼高路法基奧利及前鋒摩斯堅恩等正選，終憑法基奧利加時入波，摩斯堅恩助攻令對手擺烏龍，驚險過關，亦反映一眾主力狀態不俗，有力打好聯賽護級戰。