意甲｜費倫天拿「尼」料鬥攻

意甲3場不敗，繼續為護級奮戰的「紫百合」費倫天拿，收拾在歐戰「過山車」的心情後，周一晚作客鬥聯賽3連敗的烏甸尼斯；以兩軍守力同樣平平，「大」盤先捧。(球賽編號：FB4720；3月3日03:45開賽)
費倫天拿在歐協聯淘汰圈附加賽次回合佔地利，竟然在法定時間0比3不敵波蘭球隊積基朗尼亞，兩回合計踢成3比3；「紫百合」戰至加時連入兩球，總計贏5比4打入16強。不過費倫天拿該仗先盡收主力，教練雲路尼下半場調入門將迪基亞、翼鋒文諾索羅門、中場尼高路法基奧利及前鋒摩斯堅恩等正選，終憑法基奧利加時入波，摩斯堅恩助攻令對手擺烏龍，驚險過關，亦反映一眾主力狀態不俗，有力打好聯賽護級戰。
費倫最近3場意甲取得2勝1和，包括作客2比1贏黑馬科木，護級現曙光，球隊防守仍不太可靠，但計所有賽事近4場作客3勝1負入8球失4球，作客仍有鬥攻本錢。
烏甸尼斯近期戰績轉差，聯賽3連敗失5球，包括上仗作客以0比1不敵博洛尼亞，以及前仗主場負同級對手薩斯索羅1比2。球隊今年主場表現反覆，小勝羅馬及僅負國際米蘭，鬥降班大熱比薩SC只能踢成2比2，足見他們在地頭遇強愈強、遇弱愈弱。今季意甲攻入7球的烏甸首席射手基倫戴維斯受傷，要靠已入5球的中場尼高路辛尼奧路爭取士哥；只是他們開季26場聯賽失39球，是意甲中游隊失波數字偏高一族，季尾戰意似在下滑，今場亦放心對攻，入球不會少。
