西甲｜麥巴比缺陣損攻力 皇馬「細」破基達菲

西甲周一獨腳戲，將由力爭重奪冠軍的皇家馬德里主場迎戰基達菲。「銀河艦隊」上輪西甲倒灶敗陣，加上近年受制對方的硬朗防守，對賽多數小勝；如今更缺少養傷的首席球星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，主W嫌熱，「入球」細盤更值博。(球賽編號FB4636，3月3日04:00開賽) 皇馬上周中經歷歐聯大戰，以2比1勇挫賓菲加，大戰過後，難免要時間回氣。再者，該隊上輪西甲作客以1比2不敵奧沙辛拿，聯賽8連勝告終，再度將榜首之位讓予宿敵巴塞隆拿；今場雖續有地利兼實力凌駕對手，但能否大捷實屬一大疑問。

雲尼斯奧斯

雲尼斯奧斯成眾矢之的 事實上，「銀河艦隊」今場無法「夫添」出戰，麥巴比受膝傷困擾，上仗歐聯生死戰已缺陣，消息指將要休息約兩星期，直至該隊出擊歐聯16強大戰才能復出。主帥艾比路亞只能繼續倚靠話題人物雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)攻堅，然而此子勢成眾矢之的，在鋒線上缺乏具級數兼狀態上佳的拍檔，要爭取大量入球變得困難。 此外，年輕中堅魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)在上仗歐聯勇戰受傷送院，今場應會缺陣；在中堅位置只得魯迪格(Rudiger)與阿拉巴(Alaba)兩名老將支撐下，中場線難免都要多加支援防守，或會影響進攻發揮。