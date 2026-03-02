熱門搜尋:
體育
出版：2026-Mar-02 10:03
更新：2026-Mar-02 10:03

Move For Good Corporate Fitness Challenge9間學校逾百學生參與 善款援助大埔宏福邨大火受影響青少年



由「橄欖成長基金」主辦的「Move For Good Corporate Fitness Challenge」，於2月27日（周五）在啟德Airside恆動館舉行，有9間學校、逾100名學生參與，並獲得8間企業以不同方式支援；活動共籌得逾12萬善款，將用以援助於大埔宏福苑火災中間接受影響的兒童及青少年。

活動籌得12萬

「Move For Good Corporate Fitness Challenge」是一項獨特的健身體驗，透過運動與體育的力量，將企業與本地社區連結起來。活動於香港最大的CrossFit場館恆動館（Asphodel House）舉行，這項年度盛事匯聚參與者，共同促進身心健康、應對社會挑戰，並為香港多元社區帶來有意義的正面改變。



今次活動有9間學校參予，逾100名學生參加；另外有8間企業以不同方式支援，包括組隊參賽的中國香港欖球總會、滙嘉律師事務所（香港）（Walkers）及杰柏集團（JEB Group）；以及贊助學生隊伍的Ageas國際保險公司及安理謝爾曼思特靈律師事務所（AO Shearman）等。

結果，國泰航空（Cathay Pacific）奪得公開組冠軍，而中國香港欖球總會則獲亞軍；至於學生組，有兩組出戰的官立嘉道理爵士中學（西九龍），包辦冠、亞軍（亞軍隊伍跟AO Shearman組隊參賽）。至於籌款最多獎項，則由中國香港欖球總會以籌得22,564港元勝出。

參賽學生梁浚庭盛讚今次健身體驗活動十分有意義，而且很有趣：「很好玩！這次比賽可以認識到很多外國的朋友，也可以跟他們交流心得；平常其他比賽較難有這個機會。」

參與學校（排名不分先後）

  • 明愛胡振中書院



  • 官立嘉道理爵士中學（西九龍）

  • 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學

  • 聖公會聖匠中學

  • 佛教筏可紀念中學

  • 上水官立中學

  • 五育中學

  • 職業訓練局

  • 香港專業教育學院

    

