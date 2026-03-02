Move For Good Corporate Fitness Challenge9間學校逾百學生參與 善款援助大埔宏福邨大火受影響青少年

由「橄欖成長基金」主辦的「Move For Good Corporate Fitness Challenge」，於2月27日（周五）在啟德Airside恆動館舉行，有9間學校、逾100名學生參與，並獲得8間企業以不同方式支援；活動共籌得逾12萬善款，將用以援助於大埔宏福苑火災中間接受影響的兒童及青少年。

活動籌得12萬

「Move For Good Corporate Fitness Challenge」是一項獨特的健身體驗，透過運動與體育的力量，將企業與本地社區連結起來。活動於香港最大的CrossFit場館恆動館（Asphodel House）舉行，這項年度盛事匯聚參與者，共同促進身心健康、應對社會挑戰，並為香港多元社區帶來有意義的正面改變。