伊朗局勢｜女足港隊29名職球員杜拜繼續作賽　足總：情況暫時安全

美國和以色列對伊朗發起聯合軍事打擊，伊朗向中東多國，包括阿聯酋在內的美軍基地及以色列還擊。香港女子足球代表隊現時在阿聯酋杜拜出戰「Pink Ladies Cup 2026」，足總今日（2日）指，球隊入住的酒店暫時安全穩定，之後會盡快協助安排返港事宜；據悉，港隊目前已停止到球場練習，惟餘下兩場比賽暫時會繼續進行，包括明日(3日)對坦桑尼亞，以及周五（6日）撼俄羅斯。

暫繼續留當地參賽 改酒店健身

港隊女足全隊29名職球員上周三赴杜拜出戰四角賽，上周六已與加納交手，接下來再鬥坦桑尼亞和俄羅斯，由於杜拜近期受到伊朗空襲，當地機場目前依然關閉，原定周五（6日）對完俄羅斯後，於周日(8日)回港的港隊恐需要滯留。據悉賽會表示餘下比賽會繼續進行，不過為安全，港隊已經停止到球場練習，改為在酒店健身；同時，亦會與文化體育及旅遊局及保安局等政府部門保持密切聯絡，密切留意最新形勢發展。