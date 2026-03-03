英超｜爭4連勝 利物浦大勇勢剿狼穴

利物浦上輪主場5比2大炒護級的韋斯咸，鋒將艾基迪基、加普、中堅華基爾雲迪積克及中場阿歷斯麥亞里士打皆有士哥，三線球員著火；尤其是法國前鋒艾基迪基整場表現活躍，季內已在聯賽攻入11球，今場領銜鋒線，當然有力撕破季內平均每場英超主場失2球的狼隊脆弱防線。

利物浦英超3連勝回穩

德國國腳域斯因傷沒有對「鎚仔幫」時列陣，幸而紅軍尚有蘇保斯拉爾這位「通天老倌」，其遠射及助攻能力屬進攻來源。後防方面，好消息是翼衛謝利美費林邦同場傷癒後備出場，尾段助攻更成功令敵衛擺烏龍。紅軍累計聯賽3連勝仍守第5位，包括之前作客接連1比0小勝新特蘭及諾定咸森林，今場只要不輕敵，贏波仍然手到拿來。

狼隊主場再有佳作，繼早前逼和「一哥」阿仙奴後，剛戰再以2比0擊敗前列分阿士東維拉，但始終上半季失分太多，現時首要目標是擺脫包尾。上仗贏波靠反擊奏效，由祖奧高美斯及洛迪高高美斯入波；但對手未能先追平有點欠運，今場遇攻守俱備的紅軍，難再偷雞。