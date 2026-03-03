西甲｜皇家馬德里主場不敵基達菲　聯賽2連敗

皇家馬德里聯賽2連敗，被榜首巴塞隆拿拉開4分距離。在周一（2日）的西甲獨腳戲，皇馬以0:1主場不敵基達菲。

歐聯擊敗賓菲加打入16強，但皇馬在聯賽卻處於頹勢。上場聯賽作客不敵奧沙辛拿之後，今次返回班拿貝球場面對基達菲，在基利安麥巴比（Kylian Mbappe）繼續缺陣之下，全場面對基達菲的防守難尋破關之法，更在39分鐘被里昂的借將馬田沙迪安奴（Martin Satriano）攻入唯一入球，以1:0擊敗皇馬。另外，在比賽補時階段，皇馬的馬斯坦杜奴（Franco Mastantuono）因為向球證作出冒犯言論被驅逐，而基達菲亦有阿祖安利素（Adrian Liso）領第2面黃牌被逐離場。