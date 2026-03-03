西甲｜皇家馬德里主場不敵基達菲　聯賽2連敗

皇家馬德里聯賽2連敗，被榜首巴塞隆拿拉開4分距離。在周一（2日）的西甲獨腳戲，皇馬以0:1主場不敵基達菲。
歐聯擊敗賓菲加打入16強，但皇馬在聯賽卻處於頹勢。上場聯賽作客不敵奧沙辛拿之後，今次返回班拿貝球場面對基達菲，在基利安麥巴比（Kylian Mbappe）繼續缺陣之下，全場面對基達菲的防守難尋破關之法，更在39分鐘被里昂的借將馬田沙迪安奴（Martin Satriano）攻入唯一入球，以1:0擊敗皇馬。另外，在比賽補時階段，皇馬的馬斯坦杜奴（Franco Mastantuono）因為向球證作出冒犯言論被驅逐，而基達菲亦有阿祖安利素（Adrian Liso）領第2面黃牌被逐離場。
皇馬主帥艾比路亞（Alvaro Arbelo）賽後被問到球隊是否失去爭標的力量，他表示：「不，當然不是。現在還餘下36分，我們需要與他們競爭。這裡沒有人放棄，這是皇家馬德里。4分的距離我們覺得是可以跨過的。」對於今場比賽，他就指：「這場比賽我們是可以做得更好，我們比他們有更多明顯的機會，不過足球不是你是否值得，基達菲做到他們應有水平，這非我們預計之外。」皇馬輸波後，聯賽以60分排第2位，距離巴塞隆拿已有4分差距，球隊下場聯賽作客切爾達。