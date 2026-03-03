英超｜阿仙奴迫地鐵戰術爭議　球證建議改例

英超阿仙奴的角球攻勢近期爭議不斷，前英超球證在英國廣播公司（BBC）的節目上，指出必須為此尋找方法，並建議修例限制角球時球員在禁區的擁擠情況。 英超是五大聯賽中以死球入球最多的聯賽，在今季783個入球中，有215球來自死球處理，佔27%，比第2的意甲多3個百份點，比法甲更是多10個百份點。前英超的旁證戴倫簡恩（Darren Cann）在BBC的節目上表示：「任何角球的情況，通常就有16個人迫在6碼區。坦白說，這是球證們的噩夢，他們很難控制。我們必須找到解決的方法。」

莫耶斯點名阿仙奴 有關問題在網上早已是球迷討論的地方，而在本周聯賽，不少領隊都提及有關情況。包括之前試過複製對付曼聯的愛華頓領隊莫耶斯（David Moyes），他在記者會表示：「你會感覺到現在的球證不想介入這些情況。他們不嘗試去處理這感覺很糟。」莫耶斯更點名是阿仙奴開始這種「暗黑兵法」，他說：「阻擋已成為很重要的一部份，公平地說，這方面最佳，而且最有風格的就是阿仙奴。」 阿仙奴以2個的角球攻入車路士大門，羅仙尼亞（Liam Rosenior）就表示將要親自處理防守死球的訓練。對於球員在禁區推撞，利物浦的史洛治（Arne Slot）也指出：「看很多的英超比賽我都並不享受。我的足球哲學可不是這樣。」他指，很多聯賽都會判罰，但英超會判入球。

前球證建議進攻球員禁入6碼區 英超今季雖然表示會嚴格控制拉扯狀況，今個賽季有7次的12碼都來自這樣，不過角球的拉扯，卻沒有處理。簡恩解釋：「這些拉扯通常在角球開出之前。」他指因此球證未能介入在重新比賽前的情況。簡恩表示，他有想法：「我現在星期六下午就會坐在舒利亞（Alan Shearer）身旁看英超比賽，阿倫（舒利亞）有個建議，我認為有道理的，那就是修改球例，在球證一吹哨重新開始比賽，就可以對之後的任何違規行為進行處罰。這樣就不用等到球重新進入場內才能判罰12碼。」他更提出：「角球開出前，進攻球員在重新開始前需要在6碼區外。這可以解決在龍門口的擠擁以及守門員被包圍、阻擋及影響的情況。」

負責制定球例的國際足球理事會（IFAB）周末（7日）會在威爾斯進行會議，討論下個賽季會否就球例作出改動。不過與會的蘇格蘭足協行政總裁伊恩麥士維（Ian Maxwell）就拒絕回應角球的爭議：「這不是我們特別點出來討論的事。比賽中這類行為是否有所改變，這些都是球季中自然發生的事。我不肯定情況是否變差了。」