英超｜列斯聯為齋戒球員暫停比賽　對球迷噓聲感失望

英超的列斯聯向球迷發出電郵，表示對於他們在上周末（2月28日）的聯賽對曼城中，因為球會安排時間讓穆斯林球員在場邊補充體力而暫停比賽期間，有大量球迷發出嘘聲而表示失望。

在上周末的聯賽，列斯聯在比賽的13分鐘叫停，不過期間噓聲和口哨聲此起彼落，大約維持1分鐘。列斯聯雖然未有回應傳媒，不過來自球迷方面的消息，引述球會的電郵表達對球迷行為的不滿：「球會留意到事件，一些球迷在比賽暫停讓正在齋戒月的球員有機會進食時發出噓聲，這令人失望。球會現在審視為甚麼會發生這樣的事，並尋找預防事件再度發生的方法。」有列斯聯的球迷對事件感到遺憾以及尷尬。