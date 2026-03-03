英超｜列斯聯為齋戒球員暫停比賽　對球迷噓聲感失望

英超的列斯聯向球迷發出電郵，表示對於他們在上周末（2月28日）的聯賽對曼城中，因為球會安排時間讓穆斯林球員在場邊補充體力而暫停比賽期間，有大量球迷發出嘘聲而表示失望。
在上周末的聯賽，列斯聯在比賽的13分鐘叫停，不過期間噓聲和口哨聲此起彼落，大約維持1分鐘。列斯聯雖然未有回應傳媒，不過來自球迷方面的消息，引述球會的電郵表達對球迷行為的不滿：「球會留意到事件，一些球迷在比賽暫停讓正在齋戒月的球員有機會進食時發出噓聲，這令人失望。球會現在審視為甚麼會發生這樣的事，並尋找預防事件再度發生的方法。」有列斯聯的球迷對事件感到遺憾以及尷尬。
列斯聯的領隊法基（Daniel Farke）在賽前記者會表示：「說實話，如果因為暫停比賽而構成不尊重行為，那我們都必須從中吸取教訓，比賽期間，我並沒有這種感覺，因為這次短暫的暫停對所有人來說都有點詫異。」他續說：「我不確定當時太陽是否下山了，當我們今季和曼城的第1次交手，哥迪奧拿（Pep Guardiola）把所有球員召集起來講話，我們被叫停了。我們在這場比賽開局很好，前10分鐘我們完全壓制住了他們，但我們的球迷感覺他們又在重蹈覆轍，所以才發出噓聲。我不認為這和齋戒月有關，我覺得當時沒人真正注意到。有人告訴我大屏幕上有顯示，但我不確定現在是不是每個人都會看螢幕。如果從某些人的角度來看，這是不尊重人的行為，那也是不可接受，我們必須從中吸取教訓。」