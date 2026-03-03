世界盃｜伊朗足協主席指未知會否參賽　退出將令亞洲席位被削？

在以色列與美國空襲伊朗後，伊朗與美國的關係已完全撕裂，而伊朗會否繼續參加今年6月舉行的北美世界盃決賽周，成為國際足協（FIFA）關注的焦點。伊朗足協主席塔伊（Mehdi Taj）就指，現時未知道伊朗會否出戰，但表示已不抱期望。

距離世界盃決賽周僅有100多日的時間，美國與以色列對伊朗發動了進攻，令到伊朗會否繼續參加美、墨、加世界盃存疑。伊朗足協主席塔伊向一個體育網站透露：「可以肯定的是，這次襲擊之後，我們不能再對世界盃抱有希望。」他指，伊朗到底會否參賽，目前仍然未知道。除了伊朗可能因為政治原因退出，也可能因為安全理由而拒絕到美國參賽，同時美國政府也有可能拒絕伊朗隊進入美國。伊朗在決賽周與新西蘭、比利時以及埃及同組，3場比賽全在美國國土上舉行，當中2場在加州以及1場安排在西雅圖舉行。而伊朗與美國在分組同樣次名晉級淘汰賽的話，兩隊更有機會交手。目前伊朗的女子隊在澳洲出席女子亞洲盃的比賽。球隊的主教練拒絕就與以美的衝突回應。