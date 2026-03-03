NBA｜快艇下半場爆發反勝勇士　火箭贏巫師楊格復出前被逐

仍然缺少史堤芬居里（Stephen Curry）的金州勇士，在領先17分之下，下半場被洛杉磯快艇反撲，以101:114主場不敵快艇。至於交易到華盛頓巫師的泰爾楊格（Trae Young）預告自己星期四（5日）復出，不過他在周一（2日）卻在對侯斯頓火箭的比賽因為批評球證而被逐。

勇士表示，居里右膝的傷患，令他最少要休養多5場才復出。球隊在周一就主場對快艇。在波森斯基（Brandin Podziemski）半場攻入20分之下，勇士在最多拉開過17分之下，半場領先56:42。然而比賽在第3節開始逆轉，勇士的投射命中率大幅下跌，上半場勇士攻入56分，可是下半場勇士只取得45分。利拿特今場為快艇攻入23分及8個艦板，從勇士交易到來的加蘭特（Darius Garland）首次代表快艇後備上陣就有12分貢獻。勇士目前以31勝30負在西岸排第8，而快艇就以29勝31負，排西岸第9位。