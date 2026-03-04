英超｜曼城主場 勢破森林

曼城繼續在英超爭標路途上力追「一哥」阿仙奴，周三晚迎戰護級分子諾定咸森林，藍月挾各項賽事8勝1和的強勢，主場贏波不成問題，進取可博「讓球主客和」[-1]主勝。(球賽編號FB4875，3月5日03:30開賽)
曼城上仗聯賽作客列斯聯，射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)賽前練習受傷，臨時缺陣；但仍憑季中加盟的安東尼施美安(Antoine Semenyo)一箭定江山，繼續力追兵工廠。藍月近期氣勢冠英超同儕，所有賽事累計取8勝1和，當中近6場全勝只失3球，攻守俱備；足見這支由哥迪奧拿(Guardiola)領軍的爭標常客，對今季後上爭霸仍然籌碼多信心強。
哥迪奧拿武器多選擇
當然，季內英超已入22球的挪威前鋒艾寧夏蘭特能否及時復出，會是今場大勝關鍵之一；只是球隊攻擊球員好手如雲，安東尼施美安外，尚有卓基(Cherki)、雷恩達斯(Reijnders)及奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)這些善射好手，足以肩負攻擊重任。
森林上仗1比2敗走白禮頓，近5場聯賽只得2分，護級亮紅燈。對於這支已躋身歐霸16強的球隊來說，攻力疲弱是在聯賽成績低迷主因，28場只攻入26球，客場佔半僅入13球；首席前鋒、巴西人伊戈捷西斯季內只有2個英超入球。一對主力中堅梅里路(Murillo)及尼高拉米連高域(Nikola Milenkovic)，穩健度遠不及上季，令門將素斯(Matz Sels)往往欲救無從，二人後上助攻能力也消失。
上月中接手的領隊域陀皮利拉(Vitor Pereira)，仍尋求領森林以來的首場聯賽勝仗；只是今場面對決心爭霸的曼城，球隊護級之餘又要分心歐戰，今場作客伊蒂哈德球場恐怕難逃一敗，繼續在聯賽沉底。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊