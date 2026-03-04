英超｜曼城主場 勢破森林

曼城繼續在英超爭標路途上力追「一哥」阿仙奴，周三晚迎戰護級分子諾定咸森林，藍月挾各項賽事8勝1和的強勢，主場贏波不成問題，進取可博「讓球主客和」[-1]主勝。(球賽編號FB4875，3月5日03:30開賽)

曼城上仗聯賽作客列斯聯，射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)賽前練習受傷，臨時缺陣；但仍憑季中加盟的安東尼施美安(Antoine Semenyo)一箭定江山，繼續力追兵工廠。藍月近期氣勢冠英超同儕，所有賽事累計取8勝1和，當中近6場全勝只失3球，攻守俱備；足見這支由哥迪奧拿(Guardiola)領軍的爭標常客，對今季後上爭霸仍然籌碼多信心強。