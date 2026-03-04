英超｜誓保英超前領優勢 阿仙奴「細」捕海鷗

英超爭霸雙雄，周三深夜在快車檔期分途出擊，其中「一哥」阿仙奴南下「海鷗」白禮頓。兵工廠近期作客失分不少，表現有時患得患失；今夜遇上連勝、由老將撐場的海鷗，客軍仍可秤先之餘，博入球「細」盤會較安心。(球賽編號FB4873，3月5日3:30開賽)

阿仙奴本輪前繼續領先次席曼城5分但多賽1場，球隊上仗主場憑煞食角球攻勢，2比1險勝車路士，連勝倫敦打吡；但接連兩場大戰用同一正選陣容出場，一眾主力包括守將祖利安添巴(Jurrien Timber)、中場蘇比文迪(Zubimendi)及迪格蘭賴斯(Declan Rice)疲態畢露，匆匆即要南下白禮頓，預料一對快馬加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)、馬度基(Madueke)，翼衛卡拉費奧利(Calafiori)及攻中夏維斯(Havertz)，有望輪換升正以保持大軍速率及活力。

阿仙奴作客欠霸氣

只是球隊承受爭霸巨壓，近期比賽中失誤不少，如非門將大衛拉耶(David Raya)場場做「救世主」，兵工廠優勢或已全無；球隊計近5場聯賽作客2勝3和失6分，稍欠霸氣，加上近5次作客白禮頓錄得3勝2和，其中3次總入球最多開出2球，適逢對手回勇，兵工廠未必敢肆意搶攻。