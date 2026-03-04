英超｜利物浦慘遭狼隊絕殺　愛華頓今年主場首勝

爭取衞冕的利物浦又輸一場，球隊作客榜尾的狼隊，在落後下雖然有穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）為球隊追平，但仍在補時遭狼隊的絕殺，以1:2見負。同城的愛華頓就終於在新主場迎來2026年的首場勝利，以2:0贏在降班區的般尼。 利物浦對上6次對賽都擊敗狼隊，不過為爭取護級的狼隊餘下每一場都要搶分。紅軍半場未能尋獲破關之法，下半場去到78分鐘就失守，洛迪高高美斯（Rodrigo Gomes）為主隊打開紀錄。然而5分鐘後，沙拿及時挺身而出，為利物浦追平1:1。但是進入補時的4分鐘，安達尼圖（Andre）禁區頂的射門，省中祖高美斯（Joe Gomez）改變方向，為狼隊成功以2:1絕殺利物浦。狼隊在愛華士（Rob Edwards）領軍下，取得第3場的聯賽勝仗，而利物浦已輸至第9場，球隊目前以48分排聯賽第5，距離榜首阿仙奴有16分，與第4的阿士東維拉相差3分。

史洛治：一直的老問題 紅軍領隊的史洛治（Arne Slot）賽後表現束手無策：「我該如果總結這場比賽？這是一直以來的問題啦，近期我們是取得一些分數，這是因為我們多次從死球取得入球。然而沒有變的是，在過去5、6、7場比賽，我們在比賽運行中無法從創造的機會中取得入球。無論我們控球的時間有多長，還高於對手也好，不過到頭來是我們只入1球，他們入2球，而且是在補時再入一球，這概括了我們今個賽季。」 他續說：「我們的控球遠高於其他球隊，我們在比賽運行時創造的機會比其他球隊整體都多，但我們無法在運行中入球，近期我們入從死球取得很多入球，然後今場我們都有很多死球，但上半場我們處理很差。我不認為我們上半場踢得很好，下半場是較好，但仍不夠強，只是比較好。我們創造很多機會，就在補時之前，我們有2次非常接近的機會去領先2:1。」

新特蘭取40分上岸 同日的英超聯賽，愛華頓在主場以2:0擊敗尾二的般尼，這是拖肥糖今季搬到碼頭之後，踏入2026年的首場勝仗。球隊對上一場主場贏波，已是去年12月6日的比賽。愛華頓贏波後，以43分排聯賽第8，仍有機會爭取到來季的歐洲賽資格。至於另一場比賽，新特蘭作客以1:0擊敗列斯聯，黑貓取得聯賽的第40分，這是英超的護級標準分數。而般尼茅夫在主場，就與賓福特互交白卷。

