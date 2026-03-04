伊朗局勢｜無人機襲阿聯酋網球手緊急撤離球場　賽事被迫腰斬

美國及以色列空襲伊朗後，伊朗對周邊國家發動襲擊，當中包括向阿聯酋放出無人機。在阿聯酋港口城市富吉拉舉行的網球賽，就因為伊朗的無人機襲擊，結果要腰斬整個賽事。

在富吉拉舉行的富吉拉公開賽，是職業網球巡迴賽挑戰者級別比賽。賽事原定由周一至下周日（2至8日）舉行，當中包括中國球手的周意及孫發京參賽。在周二（3日）上午比賽期間，伊朗的無人機襲擊富吉拉，並在球場10公里外的地方擊中當地的石油設施及起火。根據影片，當時日本球手松岡隼與俄羅斯的奧斯達賓高夫（Daniil Ostapenkov）在對賽，不過因為襲擊發生，賽會發出警告呼籲離開，兩名球手、賽事的球僮以及裁判員都即時逃生。