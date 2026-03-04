伊朗局勢｜無人機襲阿聯酋網球手緊急撤離球場　賽事被迫腰斬

美國及以色列空襲伊朗後，伊朗對周邊國家發動襲擊，當中包括向阿聯酋放出無人機。在阿聯酋港口城市富吉拉舉行的網球賽，就因為伊朗的無人機襲擊，結果要腰斬整個賽事。
在富吉拉舉行的富吉拉公開賽，是職業網球巡迴賽挑戰者級別比賽。賽事原定由周一至下周日（2至8日）舉行，當中包括中國球手的周意及孫發京參賽。在周二（3日）上午比賽期間，伊朗的無人機襲擊富吉拉，並在球場10公里外的地方擊中當地的石油設施及起火。根據影片，當時日本球手松岡隼與俄羅斯的奧斯達賓高夫（Daniil Ostapenkov）在對賽，不過因為襲擊發生，賽會發出警告呼籲離開，兩名球手、賽事的球僮以及裁判員都即時逃生。
富吉拉政府表示：「有關部門已對富吉拉石油工業區發生的火災做出反應，火災是由防空系統成功攔截無人機後掉落的碎片引起。」隨後職業網球協會（ATP）已宣布取消餘下的賽事。參賽的烏克蘭球手柯洛夫（Vladyslav Orlov）就表示他比賽期間見到戰機在不停飛過，並指當地已不安全。據報道，連同其他比賽的球手，目前有約40名球手及團隊成員、賽事職員及媒體滯留在杜拜，當中俄羅斯前「一哥」梅韋迪夫（Daniil Medvedev）在內，參與杜拜賽事的球手在上周末因為空域關閉而滯留。部份球手就坐車或駕車離開杜拜，前往鄰國阿曼乘的人飛機離開。而考慮到包括梅韋迪夫及魯布列夫（Andrey Rublev）等種子球手未到達，美國的印第安韋爾斯公開賽就安排他們在周末前沒有賽事。
😳 Players and officials RAN off the court at the Fujairah Challenger in the UAE after an explosion was heard nearby— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 3, 2026
pic.twitter.com/WLtRYjVuv7