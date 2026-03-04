NBA｜馬刺大炒76人40分　夏登領騎士挫活塞

連勝斷纜的聖安東尼奧馬刺，作客費城76人成功反底，以131:91大炒對手。雲班耶馬（Victor Wembanyama）雖然得分仍低迷，不過有戴倫夏柏（Dylan Harper）支援，馬刺仍在追趕西岸領先位置。而東岸方面，領先的底特律活塞作客以109:113不敵克里夫蘭騎士。常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆就小勝芝加哥公牛116:108。
連贏11場後上仗不敵紐約人，馬刺轉到費城面對76人。馬刺整場比賽都在領先之下，馬刺有8人交出雙位數得分，雲班耶馬今場起手不多，僅5次入3球，最終僅交10分，不過他防守方面卻有6次的封阻及8個籃板，而華斯素（Devin Vassell）及後備的夏柏今場交出22分，結果馬刺在最多拉開49分之下，輕鬆以131:91取勝。馬刺目前以44勝17負排西岸第2。76人在2連敗之後，跌至東岸第6。
雷霆小勝公牛續領群雄
至於東岸第4的騎士就主場迎擊東岸「一哥」的活塞。在謝朗泰臣（Jaylon Tyson）個人攻入22分，加上占士夏登（James Harden）的18分，令騎士在主場以113:109擊敗活塞。騎士目前戰績39勝24負，而活塞就以45勝15負，繼續在東岸領前。常規賽領先的雷霆，雖然繼續有基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繼續缺陣，不過他們仍能作客以116:108贏公牛。雷霆以48勝15負在西岸領先，同時在常規賽仍然領前。
其他的比賽，夏洛特黃蜂在主場以117:90輕取達拉斯獨行俠；主場出擊的奧蘭多魔術126:109贏華盛頓巫師；邁亞密熱火主場124:98擊敗布魯克林籃網。紐約人作客111:95破多倫多速龍；明尼蘇達木狼小勝孟菲斯灰熊117:110。