NBA｜馬刺大炒76人40分　夏登領騎士挫活塞

連勝斷纜的聖安東尼奧馬刺，作客費城76人成功反底，以131:91大炒對手。雲班耶馬（Victor Wembanyama）雖然得分仍低迷，不過有戴倫夏柏（Dylan Harper）支援，馬刺仍在追趕西岸領先位置。而東岸方面，領先的底特律活塞作客以109:113不敵克里夫蘭騎士。常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆就小勝芝加哥公牛116:108。

連贏11場後上仗不敵紐約人，馬刺轉到費城面對76人。馬刺整場比賽都在領先之下，馬刺有8人交出雙位數得分，雲班耶馬今場起手不多，僅5次入3球，最終僅交10分，不過他防守方面卻有6次的封阻及8個籃板，而華斯素（Devin Vassell）及後備的夏柏今場交出22分，結果馬刺在最多拉開49分之下，輕鬆以131:91取勝。馬刺目前以44勝17負排西岸第2。76人在2連敗之後，跌至東岸第6。