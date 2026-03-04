世界盃｜特朗普：伊朗踢唔踢唔關我事　墨西哥如期舉行附加賽

距離世界盃決賽周只有100日，不過在美國與以色列空襲伊朗之後，伊朗會否繼續出戰決賽周仍然成疑。美國總統特朗普（Donald Trump）被問到對伊朗可能會退出，他表示並不在乎。另外墨西哥舉行的跨區附加賽的門票發售，票價比美國的決賽周便宜得多，最平不用17美元（約132.8港元）。

今年世界盃決賽周在美國、墨西哥及加拿大舉行，特朗普被問到伊朗會否出戰決賽周的問題：「我真的不在乎，我認為伊朗已經是一個慘敗的國家，他們已經耗盡了。」伊朗連續4屆打入決賽周，球隊原定會在美國進行3場的分組賽，不過伊朗足協的會長早前已透露，會否出戰世界盃目前未有確定。而在澳洲參與女子亞洲盃的伊朗女足，主帥亦拒絕回應事件，但球隊卻在首場比賽中，全隊拒唱國歌。國際足總秘書長加夫斯唐（Mattias Grafstrom）在上周末（2月28日）指：「我們專注於一個對所有參與者都安全的世界盃。」