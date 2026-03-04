LIV高爾夫巡迴賽香港站　球手賽前體驗文化

由沙特阿拉伯財團贊助，及有美國總統特朗普（Donald Trump）支持的LIV高爾夫球巡迴賽，香港賽站將在周四（5日）起一連4日在粉嶺高爾夫球場舉行。球手在周一（3日）就在香港賽馬會安排下到中環的大館參觀及體驗香港文化。
適逢昨日是元宵佳節，嘉賓們於大館展開了一場特別的歷史文化體驗。參觀球手包括史帝爾（Brendan Steele）、特林加伊（Cameron Tringale）、海爾格倫（Bjorn Hellgren）和施萊德簡斯（Ollie Schniederjans）。球手先透過導賞團深入了解大館的歷史，及由馬會主導及支持的保育及活化工作，當中包括參觀營房大樓、檢閱廣場、中央裁判司署及囚倉等，隨後更親身體驗太極與氣功，感受中華傳統的養生智慧。
對於能夠在香港體驗氣功這個中華文化精粹，球手們說學習氣功體驗十分獨特，講求微小肌肉的控制，比想像中更具挑戰，尤其是紮馬功夫，過程中感受到身體和呼吸與自然環境的連結。Hyflyers GC隊員史帝爾與特林加伊第4次來港參賽，他們讚嘆香港是一座非凡的城市，有大館這地標尊崇城市歷史，非常難得。他們認為，香港的歷史底蘊深厚，值得細細品味。還有豐富的美食、文化和友善的香港人。他們說去年來港比賽有很好的體驗，在香港比賽感到越來越駕輕就熟，加上比賽時有眾多觀眾到場支持，令他們每年都期待重返香港，並希望今年球隊能打出佳績，為香港帶來精彩賽事。