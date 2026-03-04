英超｜韋斯咸禁查奧爾舉重　紐奴：他已經夠重

韋斯咸的翼鋒艾達馬查奧爾（Adama Traore），早前在社交平台展示自己在健身室舉重，舉起145公斤的重量。球隊主帥紐奴（Nuno Espirito Santo）在賽前記者會表示，已下令禁止這位西班牙球員在健身房內舉重。
在對富咸賽前的記者會，紐奴提及查奧爾：「他的體格確實是難以置信，這是基因決定。不過他的基因如此，他就應該避免去健身房。我告訴了他，不要留在健身房。有一件事我想他明白，就是他的體重已經足夠了。他會去做預防性的運動，但是不要那裡舉重。舉個例，哥林碧基斯（Airidas Golambeckis），他在健身房花數個小時，他需要增加體重，他是那需要更多肌肉的球員，這情況正好相反。」
艾達馬查奧爾以強壯的體格聞名，出身於巴塞隆拿青訓的查奧爾，自冬季轉會窗加盟只4次後備上陣，以及在足總盃的第4圈比賽正選。紐奴表示，查奧爾的機會會來臨，因為聯賽目前排18的韋斯咸仍要為護級努力：「查奧爾是獨一無二。在世界球壇中，像他擁有如此出色能力、速度和單對單技術的球員並不多，他是一位我們必須好好利用的天才球員，但這需要時間。他需要適應並理解球隊的運作。不過，他已經在英格蘭和不久前的西班牙國家隊證明自己的實力。」