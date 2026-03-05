法足盃｜爭入4強 里昂朗斯鬥攻

里昂經過所有賽事連勝13場後，最近戰績回落，聯賽接連作客不敵斯特拉斯堡及馬賽，兩仗各失3球，但攻力沒有減弱太多；從皇家馬德里來投的借將安迪歷(Endrick)，令球隊進攻瓣數增多，此子年初加盟以來取得5個入球4次助攻，包括今屆法足盃已交出入球及助攻，證明這位19歲的巴西人潛質優厚，尤其球隊現時缺少受傷的常規正選前鋒阿方素摩利拿(Afonso Moreira)，令安迪歷在進攻上的角色更為重要。

兩支法甲前列分子里昂及朗斯，周四深夜在法足盃8強碰頭；雙方攻力銳利，加上客隊朗斯多名守將續因傷缺陣，一場過定勝負下，雙方均無保留，「大」盤值得捧場。(球賽編號FB4914，3月6日04:10開賽)

事實上，里昂主場特勁，近9戰主場全勝，平均每場取得逾2球，盃賽表現更醒神；球隊在法足盃會重用副選門將雷米迪甘斯(Remy Descamps)把關，之前晉級過程多數遇低組別球隊，但今場硬撼聯賽「二哥」朗斯，防線將受嚴峻考驗。

朗斯今季異軍突起

對手朗斯不用兼顧歐洲賽，可全力爭逐本土賽事錦標；今屆法足盃3戰全勝入10球，近期作客入得失得，包括上圈作客4比2淘汰「法乙一哥」特魯瓦；在這項盃賽受重用的前鋒艾達拉施馬(Abdallah Sima)對上兩圈共入3球，今場會是里昂防線心腹大患。