英超｜倫敦打吡變保命戰 熱刺撲水鬥「大」

英超周中快車由周四晚深夜的倫敦打吡作壓軸，但要全力搶分的一方變成傳統列強熱刺；但在虛弱無力的主場，迎戰鬧中堅荒的水晶宮，熱刺估計會放手一搏，今場[2.5]球「大」盤先取。(球賽編號FB4876，3月6日04:00開賽) 貴為傳統英超Big Six，熱刺上屆英超以尾四完成，但當時未受護級壓力更食尾胡封王歐霸；現時戰至季尾又排尾五，但本輪前較降班區球隊只多4分。熱刺既要全力打護級戰，又要準備在下周中歐聯16強首回合作客西甲勁旅馬德里體育會，一心二用隨時成雙利刃，球隊先要極力避免自1977年以來，跌出頂級聯賽行列。

熱刺背水一戰誓止血 替工領隊杜陀(Tudor)上仗在另一倫敦打吡作客富咸改踢4人防線，但由達古仙(Dragusin)及雲迪雲(van de Ven)扼守中路，仍然漏洞不少；先後在季初及季中加盟的中前場貴價兵沙維施蒙斯(Xavi Simons)及干拿加歷查(Conor Gallagher)形同虛設。杜陀下半場換入柏比沙亞(Pape Sarr)及李察利臣(Richarlison)，球隊才稍有起色，最終破蛋輸1比2，聯賽4連敗。 熱刺今季在英超主場14戰只得2勝失22球，其中在地頭5戰倫敦打吡錄得1勝4負；加上對上12場出戰周中英超只錄得3和9負，隊長中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero )繼續停賽，博他們反彈贏波有戒心。

佐真拿臣

水晶宮放手一搏 水晶宮今季被拆骨後，聯賽成績遠不及上季，但現時護級壓力不大；球隊上仗聯賽作客曼聯領先下，只因主力中堅麥辛斯拿確斯(Maxence Lacroix)職業犯規，領紅牌兼輸12碼，令球隊反勝為敗。 球隊3人防線今場要由季內只曾兩次踢英超正選的查迪拉亞特(Chadi Riad)頂上，守力更不可靠；但新鋒組合、箭頭佐真拿臣(Jorgen Larsen)、翼鋒伊美斯拿沙亞(Ismaila Sarr)及今場倒戈的班倫莊臣(Brennan Johnson)，仍有力撕破對手防線，為下周中歐協聯16強主場AEK拉亞拿卡磨利刀。今場互無爭勝把握，捧「大」盤最安心。