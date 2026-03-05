英超｜曼聯卡域克領軍首敗不敵紐卡素　阿仙奴小勝白禮頓拉開7分

卡域克（Michael Carrick）接掌曼聯首嘗敗績，紅魔作客紐卡素在大半場多打一個之下，被對手完場前攻入致勝一球，以1:2不敵喜鵲，球隊英超11場不敗告終。至於爭取錦標的阿仙奴1:0險勝白禮頓，而曼城就主場遭諾定咸森林迫和2:2。 賽前卡域克領軍7戰6勝，聯賽升至第3位。作客聖占士公園的這場比賽，紐卡素在上半場補時初段有積及藍斯（Jacob Ramsey）兩黃一紅被逐，不過上半場補時的6分鐘曼聯被罰12碼，紐卡素的安東尼哥頓（Anthony Gordon）操刀射入領先，可是3分鐘後，卡斯米路（Casemiro）的頭槌，在上半場長補時中打成1:1平手。下半場多打一個沒有為紅魔取得更多入球，更在90分鐘，韋利安奧索拿（William Osula）禁區內為喜鵲攻入致勝的一球，以2:1擊敗曼聯。

卡域克在賽後表示：「我們對今日的表現並不滿意。我們在比賽取得主動權，不過也要讚賞紐卡素。他們比賽的方式，令我們知道這是一場硬仗。他們引導比賽好像是我們可以發揮，但事實不是。是有點失望。我不認為這是打10個，我不覺得今日我們打得很好，我們沒有藉口，需要為此負起責任，我們都很清楚。為甚麼缺乏個性？我不認為如此。這是有關於質素以及表現，而不是個性。我們想要贏，然而當你贏不了一場比賽，就會很易把這些忘掉。在比賽的質素而言，我們沒踢出應有水平，這是要稱讚紐卡素，他們今晚值得贏波。要我這麼說其實很痛苦，不過他們就是如此，我們需要重新努力，在下一場打得更好。我們是輸了一場，我們是有一場打得不夠好，不過在整個計劃之中我們仍處於好的位置。」

曼城作客遭森林迫和 至於爭標的曼城主場失分，球隊兩度領先之下仍被諾定咸森林迫和2:2。而另一邊廂，榜首的阿仙奴主場憑布卡約沙卡（Bukayo Saka）一個帶幸運的入球，以1:0擊敗白禮頓。阿仙奴以67分在聯賽榜與曼城差距拉開至7分。而曼聯仍以51分排聯賽第3，不過與阿士東維拉已追至同分。護級的森林取得1分之下，避免跌入降班區，不過同日韋斯咸作客1:0擊敗富咸，與森林同得28分，森林僅以4個得失球差暫排17。而另一場聯賽，車路士作客4:1擊敗維拉。

