熱門搜尋:
伊朗局勢 瑧玥 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Mar-05 12:14
更新：2026-Mar-05 12:14

NBA｜雷霆作客險勝紐約人　黃蜂大勝塞爾特人6連勝

分享：
AP26064031921381

基爾謝奧斯阿歷山大復出後帶領雷霆連勝。(美聯社)

adblk4

奧克拉荷馬城雷霆恢復勇態，球隊作客以103:100擊敗紐約人，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）復出後連贏至第4場。至於夏洛特黃蜂在作客以118:89大勝波斯頓塞爾特人之後，在東岸升上第9位。

SGA在2月初因傷缺陣，雷霆的表現下滑，球隊一度被底特律活塞取代常規賽領先位置。不過SGA在上月底復出後，球隊已連贏了3場，包括他未復出前對丹佛金塊的勝仗。作客面對東岸第3的紐約人，雷霆半場領先過13分之下，以50:40進入下半場。不過紐約人第3節後半，打出一段24:9的攻勢追至平手，甚至以80:77領先進入第4節。不過第4節紐約人未能拉開差距下，被雷霆再度反先就未能再追回，雷霆以103:100險勝。紐約人雖然有6個球員取得雙位數得分，但雷霆就靠着賀姆根（Chet Holmgren）的28分及阿歷山大的26分取得優勢。雷霆目前以49勝15負，仍是常規賽暫時戰績最好的隊伍。

adblk5

AP26064105801240 AP26064109493873 AP26064105261340 AP26064105142004 AP26064105105663 AP26064036444189 AP26064105760603 AP26064033112047 AP26064032206450

紐約人對奧克拉荷馬城雷霆精華

同樣在東岸的比賽，黃蜂作客去到波士頓，有古努比爾（Kon Knueppel）取得20分，協助球隊以118:89大勝塞爾特人，並取得6連勝。黃蜂在東岸升至第6，並且勝率超過一半，而塞爾特人雖然輸波，不過仍以41勝21負在東岸排第2位。

同日的比賽，費城76人主場以106:102贏猶他爵士後，爵士連輸第7場。波特蘭拓荒者作客122:114贏孟菲斯灰熊。

波士頓塞爾特人對夏洛特黃蜂精華

費城76人對猶他爵士精華

孟菲斯灰熊對波特蘭拓荒者精華

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務