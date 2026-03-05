NBA｜雷霆作客險勝紐約人　黃蜂大勝塞爾特人6連勝

奧克拉荷馬城雷霆恢復勇態，球隊作客以103:100擊敗紐約人，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）復出後連贏至第4場。至於夏洛特黃蜂在作客以118:89大勝波斯頓塞爾特人之後，在東岸升上第9位。

SGA在2月初因傷缺陣，雷霆的表現下滑，球隊一度被底特律活塞取代常規賽領先位置。不過SGA在上月底復出後，球隊已連贏了3場，包括他未復出前對丹佛金塊的勝仗。作客面對東岸第3的紐約人，雷霆半場領先過13分之下，以50:40進入下半場。不過紐約人第3節後半，打出一段24:9的攻勢追至平手，甚至以80:77領先進入第4節。不過第4節紐約人未能拉開差距下，被雷霆再度反先就未能再追回，雷霆以103:100險勝。紐約人雖然有6個球員取得雙位數得分，但雷霆就靠着賀姆根（Chet Holmgren）的28分及阿歷山大的26分取得優勢。雷霆目前以49勝15負，仍是常規賽暫時戰績最好的隊伍。