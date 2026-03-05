冬殘奧禁烏克蘭穿有克里米亞地圖制服　解除俄羅斯禁令多國杯葛開幕禮

米蘭科爾蒂納冬季奧運會之後，冬季殘疾人運動會就已經展開。然而今屆賽事就俄烏戰爭問題引起爭議，在國際殘奧委（IPC）解除對俄羅斯及白俄羅斯運動員的禁令後，IPC更向烏克蘭警告，禁止他們穿上印有包括克里米亞地區的烏克蘭地圖制服。而多個國家將支持烏克蘭，杯葛周五（6日）舉行的開幕禮。

在俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，俄羅斯以及被指支持俄羅斯入侵的白俄羅斯的運動員，被禁止展示兩國國旗，運動員亦只許以立運動員身份參賽。不過在去年的IPC大會上，會員以大比數通過解除禁令，引發不滿，烏克蘭已決定杯葛周五舉行的開幕禮。而據英國廣播公司（BBC）報道指，除了烏克蘭，捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、芬蘭都決定杯葛開幕禮，德國殘奧委亦表示，他們會參與錄製開幕的影片，但運動員亦不會出席開幕禮的進場，表達對烏克蘭的支持。