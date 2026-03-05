熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Mar-05 17:47
更新：2026-Mar-05 17:47

F1｜Aston Martin車隊指新車震動問題　可能令車手神經永久受損

分享：
AP26064012525892

Aston Martin車隊總監紐維（左）指新車的引擎問題仍需要解決。(美聯社)

adblk4

一級方程式（F1）賽車新賽季在周末展開，在新一個賽季將進行引擎改革，其中Aston Martin車隊總監紐維（Adrian Newey）指，車隊新車因為引擎導致的震動問題，將令車手的神經受損，並且難以完成比賽。

紐維在新賽季展開前，透露與本田新合作的引擎出現問題，令到車隊的表現以及可靠性受到影響。因為本田引擎的震動，導致車隊在季前的測試，行駛圈數是11隊最低，可能影響他們在周日澳洲站能否完成賽事的能力。他表示：「這種震動傳到車身，造成一些可靠性的問題。倒後鏡會脫落，車尾燈都會脫落，這些問題我們都需要尋找解決方法。不過有更多嚴重的問題，因為震動會傳到車手的手指上。所以費蘭度（阿朗素，Fernando Alonso）感覺他不可能持續25個圈，因為他的手部神經可能會有永久性損害。而蘭斯（史杜爾，Lance Stroll）就認為持續15個圈已經到達極限。」

adblk5

車隊仍需要尋找方法，避免這種震動會導致混能引擎的電池失效，而這問題在季前的測試已經出現。車隊老闆的渡邊康治表示，雖然車隊已在澳洲站採取新的措施，但仍需要在明日（6日）開始的試車才知道是否有效。紐維就指，他們仍需要尋找出震動的源頭，因此在此之前需要嚴格控制賽車的圈數。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務