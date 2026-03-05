F1｜Aston Martin車隊指新車震動問題　可能令車手神經永久受損

一級方程式（F1）賽車新賽季在周末展開，在新一個賽季將進行引擎改革，其中Aston Martin車隊總監紐維（Adrian Newey）指，車隊新車因為引擎導致的震動問題，將令車手的神經受損，並且難以完成比賽。

紐維在新賽季展開前，透露與本田新合作的引擎出現問題，令到車隊的表現以及可靠性受到影響。因為本田引擎的震動，導致車隊在季前的測試，行駛圈數是11隊最低，可能影響他們在周日澳洲站能否完成賽事的能力。他表示：「這種震動傳到車身，造成一些可靠性的問題。倒後鏡會脫落，車尾燈都會脫落，這些問題我們都需要尋找解決方法。不過有更多嚴重的問題，因為震動會傳到車手的手指上。所以費蘭度（阿朗素，Fernando Alonso）感覺他不可能持續25個圈，因為他的手部神經可能會有永久性損害。而蘭斯（史杜爾，Lance Stroll）就認為持續15個圈已經到達極限。」