NBA｜快艇乘勇出訪挑戰馬刺

快艇剛戰主場以130比107輕取東岸的印第安納溜馬，寫下3連勝氣勢如虹；球隊仍爭逐西岸前8名的季後賽直接出線資格，上月球員交易日前，放走主將夏登(Harden)，從克里夫蘭騎士換來了控球後衛加蘭(Garland)，後者一直受到腳指頭傷影響而缺陣，直到早前對勇士終替新東家披甲。加蘭之後對溜馬一役，交出12分8助攻，數據比鬥勇士時提升不少，跟新隊友繼續磨合後，默契會更佳。

快艇靠主將李安納(Leonard)得分，這位前鋒對溜馬攻入29分，已連續多場得分超過20分。後衛馬夫連(Mathurin)同樣是快艇得分來源，跟李安納及加蘭組成「鐵三角」，今場有能力挑戰馬刺的心臟地帶。

馬刺今季在「長人」雲班耶馬(Wembanyama)及後衛史特方卡素(Stephon Castle)合作下取得佳績，穩入季後賽；關鍵在於跟奧克拉荷馬雷霆爭西岸一哥之位。

馬刺背靠背賽程體力成疑

除了上述兩名主將，馬刺最強是整體實力平均，眾將都有一定得分能力，甚至乎新秀的迪倫哈珀(Dylan Harper)，作為第2線得分重心，亦非常可靠，使這支德州球隊內線及外圍同具威力。今場雙方勝負關鍵在於體力的回復；始終馬刺要應付背靠背賽程，與有多1天休息時間的快艇相比，就算佔地利亦未必佔優。