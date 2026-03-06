意甲｜米蘭打吡攻「細」

意甲周日深夜爆發米蘭打吡兼榜首戰，以兩軍同樣有攻擊主力受傷缺陣；加上國米在榜首仍有絕大優勢，對手「紅黑兵團」要主攻也不易，取入球「細」盤穩陣。(球賽編號FB5053，3月9日03:45開賽)

AC米蘭踏入2026年出戰11場聯賽只曾1敗，正是上月尾以0比1不敵帕爾馬，當中8場「總入球」最多2球。中場羅夫度斯卓克(Ruben Loftus-Cheek)該場初段遇對方門將撞倒傷及下顎，今季難再披甲；對於紅黑軍團來說，少了該今季聯賽交出3個入球1次助攻的主將，基斯甸普列錫(Christian Pulisic)及拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)孭重飛。可幸AC米蘭防守穩健是今季名列前茅的主因，27場只失20球，門將邁治蘭(Maignan)把關令人安心。