意甲｜米蘭打吡攻「細」

意甲周日深夜爆發米蘭打吡兼榜首戰，以兩軍同樣有攻擊主力受傷缺陣；加上國米在榜首仍有絕大優勢，對手「紅黑兵團」要主攻也不易，取入球「細」盤穩陣。(球賽編號FB5053，3月9日03:45開賽)
AC米蘭踏入2026年出戰11場聯賽只曾1敗，正是上月尾以0比1不敵帕爾馬，當中8場「總入球」最多2球。中場羅夫度斯卓克(Ruben Loftus-Cheek)該場初段遇對方門將撞倒傷及下顎，今季難再披甲；對於紅黑軍團來說，少了該今季聯賽交出3個入球1次助攻的主將，基斯甸普列錫(Christian Pulisic)及拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)孭重飛。可幸AC米蘭防守穩健是今季名列前茅的主因，27場只失20球，門將邁治蘭(Maignan)把關令人安心。
對手國米在打吡前以10分優勢領先次席的A米，球隊在剛戰意大利盃4強首回合，作客與黑馬分子科木互無紀錄，展示他們同樣持續有超穩的守力，近3戰本土比賽一球不失。意甲方面，該隊更已連續6場作客全勝0失球；而今場打吡場地更是熟悉的聖西路球場；早前被足總判罰的球迷作客禁制令，不適用今場，打吡戰不輸氣勢。
馬天尼斯續養傷
當然，今季聯賽攻入14球的首席射手兼隊長拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)，早前於歐聯淘汰圈附加賽對波杜基林特時傷及小腿，仍要養傷，對國米的攻力造成極大打擊；預料今季只取得4個意甲入波的新星比奧艾斯普薛圖(Pio Esposito)，夥拍馬古斯杜林(Marcus Thuram)仍為前線重心。
國米前領優勢甚多，今場務求不失波為先；計近4次對賽亦3次「總入球」最多2球，今場取「細」盤穩陣。
