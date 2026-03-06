西甲｜傷停滿營 以攻為守 皇馬「大」鬥切爾達

周五深夜西甲獨腳戲上演好戲碼，由排名第6的切爾達主場對「二哥」皇家馬德里。切爾達近況大勇，傷停滿營的「銀河艦隊」聯賽連敗後已無退路；考慮兩軍近年交手頻演入球騷，今場要捧「大」盤。(球賽編號FB4975，3月7日04:00開賽)

皇馬上輪聯賽主場以0比1飲恨基達菲腳下，更有前鋒洛迪高高斯(Rodrygo Goes)受重傷，宣布提早收咧兼緣盡世界盃；球隊聯賽連敗後，已落後宿敵巴塞隆拿4分，雖然下周中在歐聯16強首回合迎戰曼城，但今場西甲同樣重要。

麥巴比洛迪高缺陣

球隊射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)繼續養傷，進攻重任落在前世足先生雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)身上，此子各項賽事近6次上陣入6球，新聞多多但仍是入球信心保證；配合新星干沙路加西亞(Gonzalo Garcia)，以至後上入球力不俗的艾達古拿(Arda Guler)攻堅，皇馬要取得入波仍然樂觀。

不過，皇馬今場面對麻煩亦不少，翼鋒新星馬斯坦杜安奴(Mastantuono)上仗聯賽後備登場罵辱球證領紅牌停賽；而守將甸恩胡積臣(Dean Huijsen)與艾華路卡利拉斯(Alvaro Carreras)因累積黃牌夠數停賽，守力不穩的翼衛阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)繼續擔正，球隊惟有以攻代守。