西甲｜傷停滿營 以攻為守 皇馬「大」鬥切爾達

周五深夜西甲獨腳戲上演好戲碼，由排名第6的切爾達主場對「二哥」皇家馬德里。切爾達近況大勇，傷停滿營的「銀河艦隊」聯賽連敗後已無退路；考慮兩軍近年交手頻演入球騷，今場要捧「大」盤。(球賽編號FB4975，3月7日04:00開賽)
皇馬上輪聯賽主場以0比1飲恨基達菲腳下，更有前鋒洛迪高高斯(Rodrygo Goes)受重傷，宣布提早收咧兼緣盡世界盃；球隊聯賽連敗後，已落後宿敵巴塞隆拿4分，雖然下周中在歐聯16強首回合迎戰曼城，但今場西甲同樣重要。
麥巴比洛迪高缺陣
球隊射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)繼續養傷，進攻重任落在前世足先生雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)身上，此子各項賽事近6次上陣入6球，新聞多多但仍是入球信心保證；配合新星干沙路加西亞(Gonzalo Garcia)，以至後上入球力不俗的艾達古拿(Arda Guler)攻堅，皇馬要取得入波仍然樂觀。
不過，皇馬今場面對麻煩亦不少，翼鋒新星馬斯坦杜安奴(Mastantuono)上仗聯賽後備登場罵辱球證領紅牌停賽；而守將甸恩胡積臣(Dean Huijsen)與艾華路卡利拉斯(Alvaro Carreras)因累積黃牌夠數停賽，守力不穩的翼衛阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)繼續擔正，球隊惟有以攻代守。
切爾達近期全面回勇，連同上仗聯賽以2比1力克基羅納，各項賽事累積4連勝，力爭下屆歐洲賽資格，士氣大好。前鋒保查艾利斯亞斯(Borja Iglesias)波監刑滿復出，提升球隊鋒力。值得留意是兩軍近5次交手，4場在法定時間「總入球」3球或以上，今場追「大」盤合理。
巴塞作客畢爾包或全身而退
另邊廂，「一哥」巴塞隆拿周六晚深夜作客畢爾包。「地上最強」剛戰西盃3比0大勝馬德里體育會仍要出局，但而連同上輪西甲以4比1大炒維拉利爾，各項賽事3連勝入10球，狀態火熱。反觀畢爾包今季表現平平，上輪西甲賽和華歷簡奴1比1後，又在西盃輸波出局；主力前鋒尼高拉斯威廉斯(Nicholas Williams)持續缺陣影響鋒力，要突破近5次對戰巴塞全敗走勢，恐怕有心無力。(球賽編號FB5062，3月8日04:00開賽)
