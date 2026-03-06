英足盃｜16強開戰 紐卡素「大」戰藍月

英足盃16強會師，今輪最強戲碼應是兩支歐聯分子紐卡素及曼城，周六深夜在聖占士公園球場碰頭；雖然「黑白兵團」紐卡素年內已連續3次不敵「藍月」，但士氣突然回升，今場盃賽預計雙方俱多出副選下，預料又是搏鎚格局，可先取入球「大」盤。(球賽編號FB4996，3月8日04:00開賽) 萬眾期待的歐聯16強大戰，在下周中上演，英超屆時六路興兵；其中5隊將要出戰周五晚起舉行的英足盃第5圈即16強賽事，論英超內訌戲碼，周六深夜紐卡素鬥曼城最矚目。

紐卡素當頭起 「黑白兵團」紐卡素上圈英足盃憑辛度東拿利(Sandro Tonali)入2球，3比1淘汰阿士東維拉。球隊剛戰英超主場在陣容不整兼半場少踢1人下，2比1絕殺曼聯，一洗近期聯賽頻吃敗仗的頹風；雖然正經歷魔鬼賽程，今場鬥曼城後，又會在歐聯16戰兩戰西甲班霸巴塞隆拿，期間又要在英超作客車路士，預計主帥艾迪賀維(Eddie Howe)在球隊傷兵不少下，今場又會輪換出場。 紐卡素踢盃賽的表現更比聯賽出色，在盃賽已錄得3連勝；雖然之前在英聯盃4強兩回合以總比數1比5被曼城「雙炒」淘汰；但近期主場場場入得失得，今場由尤尼韋沙(Yoane Wissa)，以及上仗絕殺英雄韋利安奧索拿(William Osula)兩大鋒將壓陣，面對半力出擊的曼城，有心鬥攻求復仇。

曼城或半力出擊 曼城剛戰在英超爭霸路上摔了一跤，主場2比2被諾定咸森林逼和。球隊同樣要在下周中歐聯先作客皇家馬德里，以該隊上圈2比0淘汰英乙沙福特城陣容評估，主帥哥迪奧拿(Guardiola)今場仍會由奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)掛帥，菲爾科頓(Phil Foden)及雷恩達斯(Reijnders)負責側擊；門將起用查福特(Trafford)，卡胡辛洛夫(Khusanov)及史東斯(Stones)扼守中路，平常心爭英足盃。 既然藍月今年已三勝紐卡素兼共攻入7球，遇上剛戰反彈、主場有勢的紐卡素，預料這場英超內訌戰會是一場入球騷。

英足盃16強賽程