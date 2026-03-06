英超｜熱刺半場打少個潰敗　距降班區1分

熱刺在英超今年仍未嘗一勝，球隊在主場迎戰水晶宮的比賽，在領先一球下，有隊長雲迪尹（Micky van de Ven）被逐，半場以1:3反勝為敗，最終以同樣比數不敵對手。現在距離降班區域只有1分。

易帥後的熱刺仍未見起色，即使在歐聯打入16強，不過仍未解決2026年在本土賽場未嘗一勝的局面。在主場對上水晶宮，前鋒的蘇蘭基（Dominic Solanke）在34分鐘為球隊打開紀錄。但是隊長雲迪尹在38分鐘禁區內拉跌對手被罰12碼之餘，熱刺再輸12碼，之前一次「詐糊」的伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）操刀，為水晶宮在40分鐘追平。之後補時熱刺兵敗如山倒，先被佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）在補時1分鐘反超前，加上伊斯美拿沙亞補時7分鐘再下一城，半場熱刺反輸1:3。下半場雖然雙方沒有入球，不過水晶宮仍以3:1擊敗熱刺。熱刺失分後，以29分排聯賽第16位，不過由於同一輪聯賽，降班區內的韋斯咸贏波，熱刺與韋斯咸只差1分。