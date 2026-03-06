英超｜熱刺半場打少個潰敗　距降班區1分

熱刺在英超今年仍未嘗一勝，球隊在主場迎戰水晶宮的比賽，在領先一球下，有隊長雲迪尹（Micky van de Ven）被逐，半場以1:3反勝為敗，最終以同樣比數不敵對手。現在距離降班區域只有1分。
易帥後的熱刺仍未見起色，即使在歐聯打入16強，不過仍未解決2026年在本土賽場未嘗一勝的局面。在主場對上水晶宮，前鋒的蘇蘭基（Dominic Solanke）在34分鐘為球隊打開紀錄。但是隊長雲迪尹在38分鐘禁區內拉跌對手被罰12碼之餘，熱刺再輸12碼，之前一次「詐糊」的伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）操刀，為水晶宮在40分鐘追平。之後補時熱刺兵敗如山倒，先被佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）在補時1分鐘反超前，加上伊斯美拿沙亞補時7分鐘再下一城，半場熱刺反輸1:3。下半場雖然雙方沒有入球，不過水晶宮仍以3:1擊敗熱刺。熱刺失分後，以29分排聯賽第16位，不過由於同一輪聯賽，降班區內的韋斯咸贏波，熱刺與韋斯咸只差1分。
入球功臣的蘇蘭基在賽後表示：「我們剛進行了重要的討論，我們都知道這個位置絕不是我們想要，所以我們必須指出如何盡快走出這處境。我們都知道這是果難，但我們現時的狀況已沒有任何藉口。我們要在場上取得成績，要說我們要做得更好好易，不過我們需要在場上做到。我們需要拚搏及了解我們的處境，我們知道球會不是應該在這種位置，我們需要了解。我明白這不會是容易，我們每一場，每一分鐘都拚盡，要確保我們會進步。」
熱刺降班或損失逾2.6億英鎊
主帥杜陀（Igor Tudor）指：「我非常之失望。我們知道現在時甚麼境況，我們需要保持努力和信念。不過在比賽之後，我相信會比之前更好，因為我見到球隊一些東西，以及在更衣室的狀況。我相信，我們是會做得更好。」對於球隊目前聯賽位置，杜陀指：「我需要選擇出正確的人因為這條船正朝著我想要去的方向前進，也是我必須去的方向，船上的人才能留下來，否則，他們就只能屈服，或者怎麼說呢，離開這條船。」熱刺自1950年以來，只試過一次跌落乙組聯賽，球隊自1992年以來也是英超創立成員之一，英國廣播公司（BBC）分析，如果熱刺降班，球隊需要面對2.61億英鎊的損失。