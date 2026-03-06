美職聯｜美斯隨國際邁亞密入白宮見特朗普

國際邁亞密在周四（5日）到訪白宮，作為球隊贏得美職聯總冠軍的祝賀。而隊長美斯（Lionel Messi）也隨團與美國總統特朗普（Donald Trump）會面。

美斯與球會共同老闆的馬斯（Jorge Mas）在白宮東翼會面，並向特朗普送上邁亞密的粉紅色足球，同時還有一件送給特朗普的邁亞密球衣。這是美斯首次進入白宮，而基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）就早一步在去年11月隨沙特阿拉伯代表團在白宮與特朗普等用餐。特朗普在與邁亞密會面時表示：「我們在表揚真正擁有天賦的人。我很榮幸，鹿說出過去沒有美國總統說過的：『美斯，歡迎你來到白宮』。」