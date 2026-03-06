美職聯｜美斯隨國際邁亞密入白宮見特朗普

國際邁亞密在周四（5日）到訪白宮，作為球隊贏得美職聯總冠軍的祝賀。而隊長美斯（Lionel Messi）也隨團與美國總統特朗普（Donald Trump）會面。
美斯與球會共同老闆的馬斯（Jorge Mas）在白宮東翼會面，並向特朗普送上邁亞密的粉紅色足球，同時還有一件送給特朗普的邁亞密球衣。這是美斯首次進入白宮，而基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）就早一步在去年11月隨沙特阿拉伯代表團在白宮與特朗普等用餐。特朗普在與邁亞密會面時表示：「我們在表揚真正擁有天賦的人。我很榮幸，鹿說出過去沒有美國總統說過的：『美斯，歡迎你來到白宮』。」
特朗普對美斯說：「我個仔跟我說『爸爸，知知道今日會有誰準備到來？』我說：『不知道，我有很多事情處理』他說『是美斯』。他（特朗普幼子）是你的球迷，他認為你是偉大的人。我想你們可能見過面，因為他是個足球迷，他是你的超級粉絲。還有一個叫朗拿度，基斯坦奴很出色，你也是。」特朗普續說：「里奧（美斯），你來到就贏了，這非常難得。很不簡單，坦白說，你承受的壓力比任何人想像的都要大得多，因為你某種程度上預料到自己會贏，但幾乎沒有人能贏。」
特朗普：美斯可能好過比利
隨隊還有邁亞密的球星蘇亞雷斯（Luis Suarez），迪保羅（Rodrigo De Paul）等，這是美國體育冠軍每年都會獲得表彰儀式，而特朗普也在橢圓形辦公室接待邁亞密的球員。特朗普又提到以前看過已故巴西球王比利（Pele），在紐約宇宙隊的表現，他向美斯說：「你可能好過比利。」他問其他隊友：「誰較好？」馬斯就指，邁亞密「永遠改變了美國的足球文化。」