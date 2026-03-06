F1｜澳洲站試車派亞斯迪領先　法拉利首節包辦前2（更新）

【15:00更新】在完成第2節試車後，麥拿侖的派亞斯（Oscar Piastri）就排第1，之後2名是平治的安東尼利（Kimi Antonelli）及羅素（George Russell）。第1節最快的法拉利，咸美頓（Lewis Hamilton）與陸克萊（Charles Leclerc）第2節排第4及5位。明日將會上演排位賽，星期日舉行正賽。
新一個賽季的一級方程式（F1）賽車，今日（6日）展開首站澳洲站的試車。法拉利車隊在第1節的試車中包辦前2名，其後的是紅牛車隊一對車手。衞冕總冠軍的諾里斯（Lando Norris）只排19位。
今年的F1因為在引擎上有很大的變動，故此新一個賽季會是哪一支車隊較有優勢還需要時間證明。在澳洲站的首節試車，法拉利的陸克萊以1分20秒267造出最快的一圈時間，比隊友的7屆冠軍咸美頓快0.469秒。至於紅牛的韋斯特本，再慢咸美頓不足0.1秒。第4的是另一位紅牛車手的赫查（Isack Hadjar），至於18歲的英國新星連伯特（Arvid Lindblad），就排第5。上屆車隊總冠軍的麥拿侖，上屆車手總冠軍的諾里斯受到新車的波箱影響未能發揮，只排第19，而隊友派亞斯迪暫時排第6。
Aston Martin問題未解決
另外Aston Martin車隊的狀況成為另一焦點，因為車隊早前指新車的引擎震動問題未能解決，未知能否完成比賽。在今日，Aston Martin的2位車手史杜爾（Lance Stroll）只進行了3圈測試就因為發現引擎問題而回維修站，而阿朗素（Fernando Alonso）更是因為動力系統問題未有落場。車隊總監紐維（Adrian Newey）表示：「我們仍面對電池的問題，而新鮮的問題是電池與它的管理系統的連繫。不過一切問題都源自我們持續困擾着的震動問題。我們在首節於蘭斯（史杜爾）的車上嘗試不同的解決辦法，這需要分析是否有幫助。實際上，我們只是在努力控制有關問題。因為我們的電池數量不足，現在只剩下2塊電池，就是賽車上的那2塊，所以如果其中一塊沒電，問題就大了。因此，我們必須謹慎使用。」
平治車隊也是需要解決新車的問題，當中包括新車的轉向不足，以及新的混能引擎，在電池輸出方面也未如車隊如期。平治的羅素首節排第7，安東尼利第8。奧迪車隊的2位車手波杜尼圖（Gabriel Bortoleto）及侯根堡（Nico Hulkenberg）分別排9及10位。