F1｜澳洲站試車派亞斯迪領先　法拉利首節包辦前2（更新）

【15:00更新】在完成第2節試車後，麥拿侖的派亞斯（Oscar Piastri）就排第1，之後2名是平治的安東尼利（Kimi Antonelli）及羅素（George Russell）。第1節最快的法拉利，咸美頓（Lewis Hamilton）與陸克萊（Charles Leclerc）第2節排第4及5位。明日將會上演排位賽，星期日舉行正賽。

新一個賽季的一級方程式（F1）賽車，今日（6日）展開首站澳洲站的試車。法拉利車隊在第1節的試車中包辦前2名，其後的是紅牛車隊一對車手。衞冕總冠軍的諾里斯（Lando Norris）只排19位。

今年的F1因為在引擎上有很大的變動，故此新一個賽季會是哪一支車隊較有優勢還需要時間證明。在澳洲站的首節試車，法拉利的陸克萊以1分20秒267造出最快的一圈時間，比隊友的7屆冠軍咸美頓快0.469秒。至於紅牛的韋斯特本，再慢咸美頓不足0.1秒。第4的是另一位紅牛車手的赫查（Isack Hadjar），至於18歲的英國新星連伯特（Arvid Lindblad），就排第5。上屆車隊總冠軍的麥拿侖，上屆車手總冠軍的諾里斯受到新車的波箱影響未能發揮，只排第19，而隊友派亞斯迪暫時排第6。