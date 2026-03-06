NBA｜法拉格復出獨行俠1分僅負魔術　馬刺主場再贏活塞

新秀狀元的法拉格（Cooper Flagg）傷癒復出，為達拉斯獨行俠作客對奧蘭多魔術，雖然他攻入18分，成為史上第2年輕取得1,000分的球手，不過雲杜爾卡達（Wendell Carter Jr）最後1.4秒的入樽，為魔術以115:114擊敗獨行俠。東岸「一哥」的底特律活塞，又要再對聖安東尼奧馬刺，在雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出38分下，馬刺以121:106再贏一次活塞。

獨行俠對上8場缺少法拉格之後表現甚差，作客去到奧蘭多終於等到這位新秀狀元復出。不過法拉格今場手感一般，全場22次起手入7球，個人取得18分。不他在第4節最後37.3秒射入的3分，一度令獨行俠有4分的距離，然而先是謝倫薩斯（Jalen Suggs）之後以3分回敬，而法拉格之後的起手射失，之後由薩斯傳給卡達入樽，在最後1.4秒為魔術反超115:114。法拉格今場取得18分，同時還有6次助攻及4次封阻，同時在個人第50場NBA上陣取得超過1,000分，也是僅次於勒邦占士（LeBron James）成為第2年輕取得1,000分的球員。基利湯臣（Klay Thompson）雖然亦在後備為獨行俠攻入24分，包括3分12射7中，但還是無法阻止獨行俠近17場輸第15場。