NBA｜法拉格復出獨行俠1分僅負魔術　馬刺主場再贏活塞

新秀狀元的法拉格（Cooper Flagg）傷癒復出，為達拉斯獨行俠作客對奧蘭多魔術，雖然他攻入18分，成為史上第2年輕取得1,000分的球手，不過雲杜爾卡達（Wendell Carter Jr）最後1.4秒的入樽，為魔術以115:114擊敗獨行俠。東岸「一哥」的底特律活塞，又要再對聖安東尼奧馬刺，在雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出38分下，馬刺以121:106再贏一次活塞。
獨行俠對上8場缺少法拉格之後表現甚差，作客去到奧蘭多終於等到這位新秀狀元復出。不過法拉格今場手感一般，全場22次起手入7球，個人取得18分。不他在第4節最後37.3秒射入的3分，一度令獨行俠有4分的距離，然而先是謝倫薩斯（Jalen Suggs）之後以3分回敬，而法拉格之後的起手射失，之後由薩斯傳給卡達入樽，在最後1.4秒為魔術反超115:114。法拉格今場取得18分，同時還有6次助攻及4次封阻，同時在個人第50場NBA上陣取得超過1,000分，也是僅次於勒邦占士（LeBron James）成為第2年輕取得1,000分的球員。基利湯臣（Klay Thompson）雖然亦在後備為獨行俠攻入24分，包括3分12射7中，但還是無法阻止獨行俠近17場輸第15場。
奧蘭多魔術對達拉斯獨行俠精華
東岸領先的活塞就作客對馬刺。上月交手活塞主場輸11分，作客也仍然是馬刺取勝。在雲班耶馬個人攻入38分、16個籃板以及５次封阻之下，馬刺再贏121:106。在近14場比賽贏第13場之後，馬刺以45勝17負，繼續在西岸排第2，追趕榜首的奧克拉荷馬城雷霆。至於缺少史堤芬居里（Stephen Curry）的金州勇士，作客打到加時，以115:113險勝侯斯頓火箭。
楊格復出巫師不敵爵士
同日其他比賽，華盛頓巫師有泰爾楊格（Trae Young）首次為球隊披甲上陣，他僅上陣19分鐘攻入12分，不過巫師仍以112:122主場不敵猶他爵士。丹佛金塊就主場120:113贏洛杉磯湖人；邁亞密熱火主場以126:110贏布魯克林籃網；明尼蘇達木狼115:107主場擊敗多倫多速龍；芝加哥公牛作客105:103擊敗鳳凰城太陽；新奧爾良鵜鶘133:123作客贏薩克拉門托帝王。