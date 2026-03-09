意甲｜薩斯索羅博大有「素」

拉素季中轉會窗讓多名球員離隊他投後，成績進一步下滑，周一深夜迎戰近期腳風大順的薩斯索羅，中位數[2/2.5]球「大」盤值得捧場。(球賽編號FB5046，3月10日03:45開賽)
拉素上仗意甲0比2敗予拖連奴，聯賽4場不勝，而且若計主場，更加連續5仗聯賽，場場最少失2球，近期勝率頗低；之後在上周中意盃4強首回合迎戰阿特蘭大，又在完場前被逼和2比2。 防中杜馬巴錫(Toma Basic)近期列入傷兵名單，影響頗大；意盃之戰唯一可取的是中場迪利巴斯魯(Dele-Bashiru)及後備前鋒保拿爾迪亞(Boulaye Dia)各入一球，球隊在地頭保持一定攻力。
拉素財力有限，於冬窗流失多名主將，包括主力中場古安杜斯(Guendouzi)及前鋒卡斯迪安奴斯(Castellanos)，新兵則加入前鋒彼得拉高夫(Petar Ratkov)及意大利名宿馬甸尼之子丹尼爾馬甸尼(Daniel Maldini)；後者於意盃交出助攻，預計在聯賽不上不落的拉素，今場可繼續以攻為守。
有望延續入球走勢
薩斯索羅上仗聯賽早段少踢1人，仍以2比1擊敗強敵阿特蘭大，聯賽3連勝入7球，是去年夏天重返意甲以來，最強走勢；近期作客一樣進取，戰績冒升。由於正箭頭賓拿蒙迪(Pinamonti)上仗領紅牌，今場停賽，幸而新兵中場伊斯馬爾干尼(Ismael Kone)，以及不二之臣杜文尼高貝拉迪(Domenico Berardi)近仗腳風不俗，可望延續入球走勢。
客軍今場亦有防中博洛卡(Boloca)因傷缺陣，經驗豐富的尼曼查馬迪(Nemanja Matic)壓陣；只是這位塞爾維亞中場年事已高，活力大不如前，作為防線前的第一道屏障不算可靠，也是球隊今季聯賽27場失36球的原因之一。
兩支中游隊季尾碰頭，雙方爭上前列踢歐洲賽機會不高，今場勝負難測，博「大」盤較安心。
