英足盃｜16強倫敦打吡壓軸 韋斯咸「細」心迎賓

英足盃好戲連場，周一壓軸16強戰由倫敦打吡擔綱，韋斯咸迎擊賓福特。雖然「鎚仔幫」韋斯咸身陷護級困境，但剛戰贏波兼不失球，大大提升士氣；主場出擊迎戰「蜜蜂兵團」賓福特，兩軍上圈輪換出擊俱險勝低組別對手，加上近期交手入球不多，中位數[3.5]入球「細」盤可捧。(球賽編號FB4998，3月10日03:30開賽)

韋斯咸對上9屆英足盃俱無法闖進八強，球隊今季更長期在下游掙扎，可幸在冬窗換馬後，表現開始有起色，近5場聯賽只嘗1敗；更在上周中倫敦打吡作客1比0打敗富咸，追至跟尾四的諾定咸森林同分，護級形勢由危殆轉為惡劣。

主帥紐奴(Nuno)執教下風球隊向有心得，季尾重心當然是在英超保命。球隊對上兩圈英足盃先在主場跟英冠昆士柏流浪打和1比1，戰至加時由卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)奠勝。「鎚仔幫」上一圈作客英甲伯頓又要在加時靠另一鋒將森馬維里(Summerville)入波，1比0淘汰對手；該仗首發陣容以哥林威爾遜(Callum Wilson)、艾達馬查奧爾(Adama Traore)及基爾巴拉馬迪(Keiber Lamadrid)3位副選兵先行攻堅，銳利度不足。