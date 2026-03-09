F1｜揭幕戰125次超車遠多於去季　陸克萊笑指似孖寶賽車

新一季一級方程式（F1）賽車周日（8日）完成澳洲站的比賽，由於今季引擎進行了革新，電力和汽油比例各半，在車壇引起爭議。而根據F1賽後的報告，今年澳洲站超車的次數達125次，遠超上個賽季45次，單是最終冠軍羅素（George Russell）與陸克萊（ Charles Leclerc）前面的鬥法就已佔不少次數，而在新的超車功能中，更是令陸克萊笑指像「孖寶賽車」。

平治車隊一如季前的測試般，戰車在各隊上較佳。不過羅素與陸克萊今場有不少超車的鏡頭，還是帶來不少的刺激感。在比賽初段他與羅素多次交換領先，令他也在無線電向車隊笑言，新的超車功能像是瑪利歐賽車用蘑菇加速的感覺。最後得第3名的他賽後表示：「會絕對改變我們的比賽以及超車方式。」至於最後取得第4的法拉利隊友咸美頓（Lewis Hamilton）就表示：「我很喜歡，令比賽有更多駕駛樂趣。」羅素亦認為，在新的系統之下，比賽充滿了變數。