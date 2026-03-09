美職聯｜國際邁亞密班主稱美斯年薪8000萬美元　要賣球場冠名籌資金

國際邁亞密的共同擁有人馬斯（Jorge Mas），在有關於球會將新球場的冠名權，給了一間巴西的金融服務公司時表示，球隊因為薪酬的壓力，必須要將贊助收入最大化，同時指隊長美斯（Lionel Messi）一年的薪酬連同球隊的股權，一年達7,000萬至8,000萬美元。

邁亞密的新球場將在4月開幕，球場將可容納26,700人，鄰近邁亞密國際機場。馬斯表示：「我需要尋找贊助商以及令球會達到國際級數，是因為球員真的太昂貴了。我給美斯，雖然每一分錢都物有所值，但是一年包括所有東西就要7,000萬至8,000萬美元。」根據美職聯球員工會，美斯的基本薪酬為1,200萬美元，保證薪金達到20,446,667美元，然而他的其他狀入還包括直播分成以及贊助商的代言合約等。