美職聯｜國際邁亞密班主稱美斯年薪8000萬美元　要賣球場冠名籌資金

國際邁亞密的共同擁有人馬斯（Jorge Mas），在有關於球會將新球場的冠名權，給了一間巴西的金融服務公司時表示，球隊因為薪酬的壓力，必須要將贊助收入最大化，同時指隊長美斯（Lionel Messi）一年的薪酬連同球隊的股權，一年達7,000萬至8,000萬美元。
邁亞密的新球場將在4月開幕，球場將可容納26,700人，鄰近邁亞密國際機場。馬斯表示：「我需要尋找贊助商以及令球會達到國際級數，是因為球員真的太昂貴了。我給美斯，雖然每一分錢都物有所值，但是一年包括所有東西就要7,000萬至8,000萬美元。」根據美職聯球員工會，美斯的基本薪酬為1,200萬美元，保證薪金達到20,446,667美元，然而他的其他狀入還包括直播分成以及贊助商的代言合約等。
國際邁亞密的營運總監在之前接受ESPN就指，美斯對國際邁亞密在財政上有很大的不同：「里奧（美斯）讓一切變得更好。自里奧來了，他打入了美國公開盃決賽，贏了北美聯賽盃，贏了美職常規賽，打破積分紀錄，然後打入中北美洲冠軍盃。再贏得美職聯冠軍，再次打入北美聯賽盃決賽，打入中北美洲冠軍盃四強，獲得世界冠軍球會盃資格。我認為這很明顯，美斯在球場上以及他周圍的事，都令球會的表現更出色。如我之前所說，作為一個球會，我們的一切取決於場內的表現。」根據報道，國際邁亞密目前是美職最高價值的球會，總值是14.5億美元，而且過去一年上升了22%。