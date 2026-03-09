世界盃｜伊拉克望改附加賽期　因伊朗局勢無法離開

伊拉克國家隊主教練格拉咸阿諾特（Graham Arnold）向國際足協（FIFA）發出呼籲，指因為伊朗目前的局勢，令該國球員前往墨西哥參與世界盃外圍賽的跨區附加賽出現困難，希望FIFA改期。 世界盃跨區附加賽在3月23日及31日在墨西哥舉行，伊拉克雖然直接晉入決賽，對手會是南美洲的玻利維亞與中北美洲代表的蘇里南。這將是伊拉克40年來首次打入決賽周的機會，然而因為美國及以色列空襲伊朗，伊朗向周邊國家還擊，令到周邊的上空被封鎖。阿諾特向阿聯酋的通訊社呼籲：「請在這場比賽幫助我們，因為現在我們的球員在離開伊拉克出現困難。」他表示，有60%的球員來自伊拉克本土聯賽，不過這些球員連同其他職員在離開伊拉克出現困難。

工會促優先保障球員安全 球隊因為簽證問題而未能到美國進行備戰，而他表示：「在我意見認為，如果FIFA延期比賽，會讓我們有較好的準備。我認為，這同時也給予時間FIFA去決定伊朗的問題應如何解決。如果伊朗退出，如果我們打入決賽周，究竟位置是給予阿聯酋，還是給了玻利維亞或蘇里南。我們足協主席戴查（Adnan Dirjal）正在日以繼夜努力做準備，以實現伊拉克人的夢想，所以我們需要盡快做出這個決定。」他指如果伊拉克只能徵召海外球員，將降低球隊出線機會：「這不會是我們最好的隊伍，我們需要最好的隊伍來面對40年最重要一戰。伊拉克人的熱情難以置信，事實上他們40年未晉級過，這也是我接下這工作的原因。」

國際職業球員協會（FIFPro）也在周日（8日）發出呼籲，要求比賽先保障球員的安全：「球員的安全應該是首要。因此，任何需要的措施，即使現在看來可能有些過頭，我們也更希望亞洲足協、國際足協及其他相關機構採取極其保守的做法，確保盡一切可能保障球員的利益。這必須是所有人現在最先考慮的問題。」伊拉克的本地聯賽，目前也受到伊朗的導彈威脅，原因當地有美軍基地。