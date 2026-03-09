NBA｜勒邦占士再缺席當錫帶領湖人贏紐約人　馬刺大勝火箭

雖然勒邦占士（LeBron James）又再缺陣，不過洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）與列維斯（Austin Reaves）合共貢獻60分之下，以110:97輕取紐約人。至於聖安東尼奧馬刺繼續贏波，主場145:120大勝侯斯頓火箭，繼續追趕西岸榜首的奧克拉荷馬城雷霆。

肯定無緣今季獎項的勒邦占士，因為左肘及左腳的傷勢又連續2場缺陣。不過湖人主場卻還是輕鬆擊敗紐約人，在全場未落後過之下，當錫個人為湖人取下35分及8個籃板，而列維斯就有25分，二人貢獻球隊超過一半分數之下，以110:97輕鬆取取勝。紐約人雖然有唐斯（Karl-Anthony Towns）交出「雙雙」，謝倫般臣（Jalen Brunson）亦有24分，但是隨着第3節湖人打出20:8的攻勢，球隊以19分優勢帶入第4節。湖人2連勝後以39勝25負排西岸第5。