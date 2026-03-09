NBA｜勒邦占士再缺席當錫帶領湖人贏紐約人　馬刺大勝火箭

雖然勒邦占士（LeBron James）又再缺陣，不過洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）與列維斯（Austin Reaves）合共貢獻60分之下，以110:97輕取紐約人。至於聖安東尼奧馬刺繼續贏波，主場145:120大勝侯斯頓火箭，繼續追趕西岸榜首的奧克拉荷馬城雷霆。
肯定無緣今季獎項的勒邦占士，因為左肘及左腳的傷勢又連續2場缺陣。不過湖人主場卻還是輕鬆擊敗紐約人，在全場未落後過之下，當錫個人為湖人取下35分及8個籃板，而列維斯就有25分，二人貢獻球隊超過一半分數之下，以110:97輕鬆取取勝。紐約人雖然有唐斯（Karl-Anthony Towns）交出「雙雙」，謝倫般臣（Jalen Brunson）亦有24分，但是隨着第3節湖人打出20:8的攻勢，球隊以19分優勢帶入第4節。湖人2連勝後以39勝25負排西岸第5。
活塞作客不敵熱火
至於西岸第2的馬刺，繼續強勢，在雲班耶馬（Victor Wembanyama）獨取29分，以及迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）交出20分及10次助攻之下，球隊主場145:120大勝火箭。馬刺目前以47勝17負排西岸第2，與榜首雷霆只有3場勝仗的距離。東岸「一哥」的底特律活塞又輸，他們作客以110:121不敵邁亞密熱火，雖然仍在東岸領先，但在常規賽的成績已落後雷霆及馬刺。
同日的比賽，達拉斯獨行俠雖然有法拉格（Cooper Flagg）個人攻入17分，不過球隊作客仍以92:122大敗給多倫多速龍。而有泰爾楊格（Trae Young）壓陣的華盛頓巫師，作客亦以118:138不敵新奧爾良鵜鶘，楊格今場取得17分。有第2場復出達譚（Jayson Tatum）復出的波士頓塞爾特人，成為東岸前3名唯一贏波一隊，球隊作客109:98贏克里夫蘭騎士，達譚取得20分。奧蘭多魔術作客130:91大勝密爾沃基公鹿；波特蘭拓荒者主場131:111贏印第安納溜馬；薩克拉門托帝王主場126:110輕取芝加哥公牛；鳳凰城太陽111:99主場破夏洛特黃蜂。