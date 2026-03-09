德國乙組聯賽頑皮球迷　蒙面拔走VAR電線

德國的一場乙組聯賽，有球迷竟然走入球場，拔走球證的視像助理裁判（VAR）影像，以阻止球證判己隊輸12碼。不過球隊的普斯辛蒙斯達仍就事件發表聲明，對球迷行為表示遺憾。

事發在周日的一場乙組聯賽，哈化柏林作客對普斯辛蒙斯達。在比賽上半場的末段，球證需要檢視是否要判罰普斯辛蒙斯達的一次犯規有沒有12碼，不過正當球證走到場邊觀看影像時，突然被一名蒙面的球迷拔走螢幕的電掣，結果變成一片漆黑。由於球證無法自行判斷，最後由在科隆的VAR裁判，判處12碼，哈化柏林射入領先，而最後哈化亦以2:1贏出。