德國乙組聯賽頑皮球迷　蒙面拔走VAR電線

德國的一場乙組聯賽，有球迷竟然走入球場，拔走球證的視像助理裁判（VAR）影像，以阻止球證判己隊輸12碼。不過球隊的普斯辛蒙斯達仍就事件發表聲明，對球迷行為表示遺憾。
事發在周日的一場乙組聯賽，哈化柏林作客對普斯辛蒙斯達。在比賽上半場的末段，球證需要檢視是否要判罰普斯辛蒙斯達的一次犯規有沒有12碼，不過正當球證走到場邊觀看影像時，突然被一名蒙面的球迷拔走螢幕的電掣，結果變成一片漆黑。由於球證無法自行判斷，最後由在科隆的VAR裁判，判處12碼，哈化柏林射入領先，而最後哈化亦以2:1贏出。
戴後普斯辛蒙斯達發聲明：「一個蒙面的觀眾從球迷看台上非法走入球場，並拔掉技術器材電源。普斯辛蒙斯達對事件表示遺憾，並動用一切能力確定，並將有關人士繩之於法。此外，我們已立即採取措施防止類似事件。初步調查相信，這是一宗有預謀的行動，技術故障發生後不久，主場區域就掛出了相關的橫額。」據德國媒體報道，場內之後舉起一幅「拔掉VAR」的橫額。
❌ Sabotage de la VAR 🇩🇪— Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) March 8, 2026
Cet après-midi, lors de la victoire du Hertha Berlin à Preußen Münster (2eme division allemande), deux individus masqués sont descendus de la tribune et ont debranché des câbles, empêchant l'arbitre de voir les images à l'écran.
Il a donc dû suivre la… pic.twitter.com/5jYdMqcuMA