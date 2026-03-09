亞洲盃外圍賽｜香港隊作客尼泊爾印度初選　徵召16名外流球員

香港代表隊將在月底出戰亞洲盃外圍賽的最後一場分組賽，以及在之前與尼泊爾進行友賽。暫任主教練的盧比度在今日（9日）公布40人的初選名單，當中16名在中超及中甲的球員入選。

港隊將在本月26日先在尼泊爾首都加德滿都，與尼泊爾「拍跳」，之後才轉到科契近戰印度。雖然港隊已無緣晉級，不過這場比賽仍是港隊練兵的機會。由於香港足總仍在招聘新任主教練，故此2場比賽仍由盧比度領軍。在40人的初選名單中，包括16名在中超及中甲效力的球員，包括最近加盟中甲南京城市的黃威，而未有班落的米高，亦有在名單。這位香港隊中鋒在賀歲盃期間已一直跟隨港隊訓練。至於省港盃起用的龍梓軒、甘智健及慈英，亦有繼續入選。