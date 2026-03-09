亞洲盃外圍賽｜香港隊作客尼泊爾印度初選　徵召16名外流球員

香港代表隊將在月底出戰亞洲盃外圍賽的最後一場分組賽，以及在之前與尼泊爾進行友賽。暫任主教練的盧比度在今日（9日）公布40人的初選名單，當中16名在中超及中甲的球員入選。
港隊將在本月26日先在尼泊爾首都加德滿都，與尼泊爾「拍跳」，之後才轉到科契近戰印度。雖然港隊已無緣晉級，不過這場比賽仍是港隊練兵的機會。由於香港足總仍在招聘新任主教練，故此2場比賽仍由盧比度領軍。在40人的初選名單中，包括16名在中超及中甲效力的球員，包括最近加盟中甲南京城市的黃威，而未有班落的米高，亦有在名單。這位香港隊中鋒在賀歲盃期間已一直跟隨港隊訓練。至於省港盃起用的龍梓軒、甘智健及慈英，亦有繼續入選。
香港隊40人初選名單：
守門員：葉嘉宇（標準流浪）、龐焯熙（傑志）、潘尚希（理文）、謝家榮（大埔）
後衛：茹子楠（北京國安）、賓紀文（長春亞泰）、亞歷斯祖（成都蓉城）、 鐘樂安、李毅凱（東區）、周緣德（河南酒祖杜康）、慈英、甘智健、林樂勤（傑志）、龍梓軒（九龍城）、杜度、余煒廉（理文）、 陳晉一（上海申花）、梁諾恆（深圳青年人）、勞烈斯（延邊龍鼎）
中場：余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘（理文）、顏卓彬（青島海牛）、巴拉克（青島西海岸）、陳肇鈞、費蘭度（大埔）、 杜國榆（南通支雲）、黃威（南京城市）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、洛迪古斯（東方）、 艾華頓、劉家喬（理文）、馬希偉（陝西聯合）、李小恆（山東泰山）、安永佳（上海海港）、李樂謙（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、米 高