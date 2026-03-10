歐聯16強開戰 加拉塔沙雷主場有「利」

歐聯16強正式開戰，頭炮今晚深夜由土超班霸加拉塔沙雷，在首回合再度欣逢手下敗將利物浦；預計在「地獄主場」威力強大的加拉塔沙雷，仍沒有輸蝕的理由，續成冷門一方，有力坐和望贏。(球賽編號FB5256，3月11日01:45開賽)

正如利物浦主帥史諾所言，在英足盃打敗狼隊入8強，報回早前英超一敗之辱，只是每隔三數天的不同感覺，其實另一大戰即將再臨。事關球隊要再度作客土耳其，遇上在歐聯大聯賽的老對手加拉塔沙雷；當時後者憑「非洲天王」域陀奧森漢上半場射入一記12碼，1比0擊退全場稍佔上風的紅軍。