歐聯16強開戰 加拉塔沙雷主場有「利」

歐聯16強正式開戰，頭炮今晚深夜由土超班霸加拉塔沙雷，在首回合再度欣逢手下敗將利物浦；預計在「地獄主場」威力強大的加拉塔沙雷，仍沒有輸蝕的理由，續成冷門一方，有力坐和望贏。(球賽編號FB5256，3月11日01:45開賽)
正如利物浦主帥史諾所言，在英足盃打敗狼隊入8強，報回早前英超一敗之辱，只是每隔三數天的不同感覺，其實另一大戰即將再臨。事關球隊要再度作客土耳其，遇上在歐聯大聯賽的老對手加拉塔沙雷；當時後者憑「非洲天王」域陀奧森漢上半場射入一記12碼，1比0擊退全場稍佔上風的紅軍。
加拉塔沙雷入球有保證
加拉塔沙雷早前藉淘汰圈附加賽首回合主場先大炒祖雲達斯5比2，最終雖然在次回合法定時間作客輸0比3，但戰至加時由域陀奧森漢及巴列斯耶馬斯各入一球，自2013/14年再入歐聯16強。球隊現時在土超積分表放領，各項賽事主場已5連勝，場場最少入3球，氣勢大盛，今場必爭取先拔頭籌。
英超球隊作客地獄球場往績差
相反紅軍，今季在英超表現失色得多，季尾仍要為爭前列位置保住歐聯席位憂心。球隊上仗英足盃收起部分主力包括中堅伊巴希馬干拿迪、左閘米路斯卻基斯、右閘謝利美費林邦、中場域斯及中鋒艾基迪基；今場必強陣出擊，但防線不穩問題有隱憂，計對上3場共失5球。再者，英超球隊對上9場歐戰作客加拉塔沙雷只曾1勝，紅軍再踏地獄主場，會傾向保守，不值熱捧。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊