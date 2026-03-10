巴塞技高 拆「紐」無難度

「西甲一哥」巴塞隆拿，近期走勢硬朗，今晚深夜在16強首回合，再度作客手下敗將紐卡素，「讓球」平手盤，可博巴塞客勝。(球賽編號FB5261，3月11日04:00開賽) 英超球隊在歐聯16強成絕對大戶，6隊全數入圍，但其中以紐卡素大賽經驗最少、英超排名只居中下游，更在今年先後在英聯盃及英足盃被曼城淘汰出局；如今只能寄望在歐聯爭取佳績，卻又遇上西甲「一哥」巴塞隆拿，較早前該隊在淘汰圈附加賽大炒卡拉巴克過關，完全是不同檔次的對手。

紐卡素今季主場威力大減，單計近6戰主場4敗失14球，門將用尼克普比或藍斯達爾同樣不穩，兩閘缺人漏洞又多，中場主力般奴古馬雷斯缺陣多時更是致命傷；加上中鋒禾達美迪持續啞火，獨靠在今屆歐聯已入10球的安東尼哥頓數胡，就算佔地利亦不易向巴塞復仇。