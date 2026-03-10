熱門搜尋:
體育
出版：2026-Mar-10 11:30
更新：2026-Mar-10 11:30

英格蘭足總盃｜韋斯咸12碼射贏賓福特　八強抽籤曼城火拚利物浦

2026 03 09T225537Z 612876437 UP1EM391ROO8H RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND WHU BRE

韋斯咸12碼射贏賓福特，晉級足總盃八強。(路透社)

英超護級的韋斯咸成為足總盃最後一支八強隊伍，球隊在周一（9日）的獨腳戲，主場與賓福特法定時間踢平2:2，最終12碼以5:3淘汰對手，近10年首次打入八強。而八強抽籤，曼城將在主場迎戰上屆亞軍利物浦。

在英超雖然仍在護級，不過韋斯咸未有放棄足總盃的機會。球隊19分鐘由查洛保雲（Jarrod Bowen）建功領先，不過賓福特28分鐘由伊戈泰亞高（Igor Thiago）追平。6分鐘後，鎚仔幫獲得一個12碼，查洛保雲射入，令韋斯咸半場領先2:1。然而換邊後去到81分鐘，韋斯咸又輸一個12碼，伊戈泰亞高為賓福特再度追平，兩隊法定時間踢平2:2，加時仍維持比數，要以12碼分勝負。

2026 03 09T195307Z 150743913 UP1EM391J8H59 RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND WHU BRE 2026 03 09T200258Z 60877085 UP1EM391JOW5H RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND WHU BRE 2026 03 09T200818Z 547493684 UP1EM391JXT5R RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND WHU BRE 2026 03 09T212239Z 95719517 UP1EM391NDP6U RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND WHU BRE 2026 03 09T231436Z 1524094282 UP1EM391SKA8N RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND WHU BRE 2026 03 09T224032Z 288139361 UP1EM391QZI7Z RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND WHU BRE 2026 03 09T202420Z 1748956813 UP1EM391KOI63 RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND WHU BRE 2026 03 09T215929Z 1093879024 UP1EM391P337D RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND WHU BRE

兩隊首輪都射入，不過賓福特第2輪由丹高奧達拉（Dango Ouattara）操刀，他嘗試挑射中路方式，結果輕易被韋斯咸門將艾路拿（Alphonse Areola）接住，雖然雙方之後2輪都射入，但韋斯咸第5輪再由馬夫洛柏路斯（Konstantinos Mavropanos）主射入網，結果韋斯咸12碼贏5:3，成功晉級八強。

阿仙奴車路士分別再對次級球隊

同時足總盃八強亦完成對賽的抽籤，韋斯咸下一圈繼續主場，會對同是英超的列斯聯。至於八強重頭大戰，就由曼城主場迎戰上屆亞軍的利物浦。至於阿仙奴及車路士八強同樣對低組別的對手，阿仙奴會作客英冠的修咸頓，而車路士主場對英甲維爾港。

英格蘭足總盃八強對賽：

修咸頓（英冠）　對　阿仙奴（英超）
車路士（英超）　對　維爾港（英甲）
曼城（英超）　對　利物浦（英超）
韋斯咸（英超）　對　賓福特（英超）

韋斯咸對賓福特精華

