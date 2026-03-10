英格蘭足總盃｜韋斯咸12碼射贏賓福特　八強抽籤曼城火拚利物浦

英超護級的韋斯咸成為足總盃最後一支八強隊伍，球隊在周一（9日）的獨腳戲，主場與賓福特法定時間踢平2:2，最終12碼以5:3淘汰對手，近10年首次打入八強。而八強抽籤，曼城將在主場迎戰上屆亞軍利物浦。

在英超雖然仍在護級，不過韋斯咸未有放棄足總盃的機會。球隊19分鐘由查洛保雲（Jarrod Bowen）建功領先，不過賓福特28分鐘由伊戈泰亞高（Igor Thiago）追平。6分鐘後，鎚仔幫獲得一個12碼，查洛保雲射入，令韋斯咸半場領先2:1。然而換邊後去到81分鐘，韋斯咸又輸一個12碼，伊戈泰亞高為賓福特再度追平，兩隊法定時間踢平2:2，加時仍維持比數，要以12碼分勝負。