NBA｜雷霆靠SGA關鍵3分贏金塊　勇士作客不敵爵士

上屆最有價值球員的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），不單追平了張伯倫（Wilt Chamberlain）連續取得20分的紀錄，更憑他在最後2.7秒的3分得手，協助奧克拉荷馬城雷霆以129:126擊敗丹佛金塊，繼續在常規賽中領先。至於金州勇士作客猶他爵士，亦僅以3分不敵對手。

SGA在2月份休戰大半個月之後，復出保持水準，雷霆亦已止跌回升。在主場迎戰祖傑（Nikola Jokic）的金塊，雖然首節被金塊領先，不過雷霆在第2節已反超對手。然而兩隊仍打得緊湊，雙方最多拉開13分，全場17次互換領先下，在最後2分鐘的比賽，金塊從落後8分，一度追平126平手，然而在最後2.7秒SGA在3分線外的後跳起手射入，為雷霆再領先3分，而金塊之後未能射入，令雷霆以129:126險勝。阿歷山大今場個人攻入35分以及交出生涯最多的15次助攻，令他成為史上第2位單場取得15分及15個助攻並保持0失誤球員，同時他亦連續126場取得20分以上，追平張伯倫在1961至63年間的紀錄。