網球｜祖高域印第安韋爾斯晉級16強　艾卡拉斯反勝將鬥魯迪

美國印第安韋爾斯公開賽，祖高域（Novak Djokovic）與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）分別晉級16強。其中祖高域以盤數2:1擊敗美國的高華斯域（Aleksandar Kovacevic）晉級。

賽事3號種子的祖高域，在第3圈遇上美國的高華斯域打來並不輕鬆，首盤雖然贏局數6:4，但之後第2盤以局數1:6，被高華斯域追平盤數。雖然第3盤再贏局數6:4，以盤數2:1，但打來並不輕鬆。這位38歲老將表示：「阿歷斯（高華斯域）打得非常出色，我們大家都了解對方，我們說同樣的語言，他的家庭都是塞爾維亞人。所以很高興他有好表現。他在賽事有出色發揮，賽前我就知道，如果他發球好，落點精準，就很難破發。事實也的確如此。」