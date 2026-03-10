熱門搜尋:
體育
出版：2026-Mar-10 13:51
更新：2026-Mar-10 13:51

網球｜祖高域印第安韋爾斯晉級16強　艾卡拉斯反勝將鬥魯迪

2026 03 09T215244Z 967868933 MT1USATODAY28449052 RTRMADP 3 TENNIS BNP PARIBAS OPEN DAY 9

祖高域在印第安韋爾斯公開賽晉級後與球迷簽名。(路透社)

美國印第安韋爾斯公開賽，祖高域（Novak Djokovic）與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）分別晉級16強。其中祖高域以盤數2:1擊敗美國的高華斯域（Aleksandar Kovacevic）晉級。

賽事3號種子的祖高域，在第3圈遇上美國的高華斯域打來並不輕鬆，首盤雖然贏局數6:4，但之後第2盤以局數1:6，被高華斯域追平盤數。雖然第3盤再贏局數6:4，以盤數2:1，但打來並不輕鬆。這位38歲老將表示：「阿歷斯（高華斯域）打得非常出色，我們大家都了解對方，我們說同樣的語言，他的家庭都是塞爾維亞人。所以很高興他有好表現。他在賽事有出色發揮，賽前我就知道，如果他發球好，落點精準，就很難破發。事實也的確如此。」

而祖高域之後與西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）合作在男雙出戰，就以盤數2:0擊敗上屆冠軍組合馬些路艾華路（Marcelo Arevalo）與柏域（Mate Pavic）。在周一（9日）的比賽，艾卡拉斯面對法國的連達基治（Arthur Rinderknech），在首盤先於決勝局落敗後，連贏2盤6:3及6:2，以盤數2:1反勝晉級。艾卡拉斯16強面對挪威的魯迪（Casper Ruud）。

2026 03 09T215209Z 1438596260 MT1USATODAY28449048 RTRMADP 3 TENNIS BNP PARIBAS OPEN DAY 9 2026 03 09T215156Z 717407623 MT1USATODAY28449046 RTRMADP 3 TENNIS BNP PARIBAS OPEN DAY 9 2026 03 09T215131Z 1379743759 MT1USATODAY28449043 RTRMADP 3 TENNIS BNP PARIBAS OPEN DAY 9 2026 03 08T033325Z 1783775846 MT1USATODAY28435524 RTRMADP 3 TENNIS BNP PARIBAS OPEN DAY 7

祖高域對高華斯域精華

艾卡拉斯對連達基治精華

