NBA｜鷹隊與脫衣舞夜場合作活動被取消　回應其他球隊憂慮

阿特蘭大鷹隊原計劃在下星期對奧蘭多魔術的比賽，舉行市內有名的脫衣舞俱樂部魔術城舉行合作活動，然而因為引起NBA內部的憂慮，最終遭到取消。
鷹隊在3月16日會在主場迎戰魔術，而本身魔術城這間脫衣舞俱樂部與鷹隊老闆Jami Gertz就相識。鷹隊對於被聯盟取消活動，在周一（9日）聲明表示：「我們對NBA決定取消我們的魔術城之夜宣傳活動是感到失望。然而我們完全尊重這個決定。作為一支隊伍，我們始終致力於以真實的方式表揚阿特蘭大的美好，並繼續團結和凝聚我們所有人。」而原定同時舉行，由Jami Gertz與魔術城老闆等進行的網上直播亦告取消。鷹隊在上月宣布時稱是對阿特蘭大「標誌性文化機構」致敬，並會提供美食、音樂和獨家商品。
聖安東尼奧馬刺的干歷（Luke Kornet）在早前公開反對為脫衣舞推廣的活動，在NBA總裁蕭華（Adam Silver）的聲明表示：「當我們得知阿特蘭大鷹隊的計劃時，我們立即與鷹隊管理層聯絡，要求提供更多計劃內容及理由。我們理解球隊的想法以及他們希望繼續舉辦活動的願望，但我們也聽到了來自聯盟各方，包括球迷、合作夥伴和員工的擔憂。我認為取消這項推廣活動對整個聯盟來說都是正確的決定。」