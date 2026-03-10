NBA｜鷹隊與脫衣舞夜場合作活動被取消　回應其他球隊憂慮

阿特蘭大鷹隊原計劃在下星期對奧蘭多魔術的比賽，舉行市內有名的脫衣舞俱樂部魔術城舉行合作活動，然而因為引起NBA內部的憂慮，最終遭到取消。

鷹隊在3月16日會在主場迎戰魔術，而本身魔術城這間脫衣舞俱樂部與鷹隊老闆Jami Gertz就相識。鷹隊對於被聯盟取消活動，在周一（9日）聲明表示：「我們對NBA決定取消我們的魔術城之夜宣傳活動是感到失望。然而我們完全尊重這個決定。作為一支隊伍，我們始終致力於以真實的方式表揚阿特蘭大的美好，並繼續團結和凝聚我們所有人。」而原定同時舉行，由Jami Gertz與魔術城老闆等進行的網上直播亦告取消。鷹隊在上月宣布時稱是對阿特蘭大「標誌性文化機構」致敬，並會提供美食、音樂和獨家商品。