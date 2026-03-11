歐聯｜車仔征PSG 「大」戰可期

剛晉級英足盃8強的英超車路士，香港時間周三深夜於歐聯16強首回合，出訪法甲「一哥」巴黎聖日耳門。藍戰士由腳風大順的前鋒祖奧柏度(Joao Pedro)領銜，有望跟主場攻力銳利的PSG鬥攻，入球中位數[2.5/3]球，「大」盤可捧。(球賽編號FB5262，3月12日04:00開賽)
車路士剛戰英足盃作客戰至加時才以4比2擊敗英冠域斯咸晉級，不過中場大將安素費南迪斯(Enzo Fernandez)及摩西斯卡些度(Moises Caicedo)未有隨隊，而大勇前鋒祖奧柏度僅後備出場但又取得士哥，累計近13場上陣取得10入球2助攻；加上回勇的高爾彭馬(Cole Palmer)，以及間有神勇演出的翼鋒阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)隨時候命，入波瓣數不遜於大巴黎。
當然，車路士後防絕非穩陣，最近4場都有失波外，季內在歐聯聯賽4戰作客共失9球之多；一號門將羅拔山齊士(Robert Sanchez)質素非頂級，近期已嘗試改用副選菲臘佐真遜(Filip Jorgensen)，今夜巴黎之戰，車仔「二龍選一」，防線亦難保不失。
巴高拿踢歐聯當旺
對手PSG上仗法甲主場以1比3不敵摩納哥，仍然佔據榜首，可專心再踏歐聯衛冕之路。PSG該仗只讓剛傷癒、狀態未足的攻擊主將奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)後備出場；不過陣中不乏高質素攻擊球員，基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)及巴特利巴高拿(Bradley Barcola)今屆歐聯分別各入4球，中場域天拿(Vitinha)更有5球進帳，球隊累計今屆歐聯5戰主場入13球，包括曾以5比3擊退另一英超球隊熱刺，主場主攻大有本錢。
PSG去年夏天的世冠盃決賽0比3不敵車路士，仇人見面分外眼紅；不過，從他們在淘汰圈附加賽兩回合淘汰摩洛哥時共失4球，反映該法國勁旅攻強守弱，主場亦非銅牆鐵壁，今場可勝不穩，預料對攻下入球不會少。
