歐聯｜車仔征PSG 「大」戰可期

剛晉級英足盃8強的英超車路士，香港時間周三深夜於歐聯16強首回合，出訪法甲「一哥」巴黎聖日耳門。藍戰士由腳風大順的前鋒祖奧柏度(Joao Pedro)領銜，有望跟主場攻力銳利的PSG鬥攻，入球中位數[2.5/3]球，「大」盤可捧。(球賽編號FB5262，3月12日04:00開賽)

車路士剛戰英足盃作客戰至加時才以4比2擊敗英冠域斯咸晉級，不過中場大將安素費南迪斯(Enzo Fernandez)及摩西斯卡些度(Moises Caicedo)未有隨隊，而大勇前鋒祖奧柏度僅後備出場但又取得士哥，累計近13場上陣取得10入球2助攻；加上回勇的高爾彭馬(Cole Palmer)，以及間有神勇演出的翼鋒阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)隨時候命，入波瓣數不遜於大巴黎。