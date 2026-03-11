歐聯｜蓄銳出戰16強 曼城有力封「皇」

歐聯16強最矚目對決，皇家馬德里周三深夜在首回合主場迎戰曼城，是兩軍連續第5屆在歐聯淘汰賽碰頭。「銀河艦隊」首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)據報未能趕及傷癒出戰，反觀以艾寧夏蘭特(Erling Haaland)為首的一眾「藍月」主力，蓄銳迎接今場大戰，有力繼歐聯聯賽後，再次揚威班拿貝。(球賽編號FB5260，3月12日04:00開賽)

費特歷高華維迪

皇馬剛戰西甲作客以2比1險勝切爾達，在麥巴比與洛迪高高斯(Rodrygo Goes)同樣養傷下，單靠雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)在鋒線衝鋒陷陣，陷於苦戰；該役為球隊建功分別是中場曹亞文尼(Tchouameni)與攻入絕殺球的費達歷高華維迪(Federico Valverde)，近期鋒力持續欠銳，打硬仗相當吃虧。

麥巴比缺陣欠霸氣 再者，早前返回法國醫治膝傷的麥巴比，雖然已經回歸班拿貝大本營復操慢跑，但應無法趕及在今場大戰候命，皇馬缺少這位季內在歐聯攻入13球的首席射手，是一大打擊。計近況，皇馬之前歐聯附加賽兩回合都是以一球之差險勝賓菲加，近3場西甲則錄得1勝2負，失去王者霸氣；加上之前在歐聯聯賽階段曾於主場以1比2不敵曼城，如今在臨時主帥艾比路亞(Arbeloa)帶領下，縱有地利亦不易成功復仇。

夏蘭特重拾節奏 曼城方面，剛戰英足盃以3比1淘汰紐卡素入8強，主帥哥迪奧拿(Guardiola)為正選陣容作出10個輪換，讓一眾主力保留體力出擊今場班拿貝大戰。哥帥坦言期望季內歐聯已入7球的射手夏蘭特找回最佳速度：「我寧願讓他進行練習去找回節奏，始終他在傷癒後，仍未回復最佳速度。」

歐聯16強首回合賽序